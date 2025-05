ETV Bharat / health

రోజూ ఉదయాన్నే నెయ్యి తింటే ఏమవుతుంది? - ఈ సమస్యలున్నవారు తినకూడదా! - GHEE CONSUMING EMPTY STOMACH

Published : May 10, 2025

Benefits Of Consuming Ghee On Empty Stomach : కమ్మగా తయారు చేసుకునే స్వీట్ల నుంచి స్పైసీగా చేసుకునే బిర్యానీ వరకూ అన్నింట్లో నెయ్యి ఉండాల్సిందే. నెయ్యి ఎందులో వేసినా సరే ఆ రుచి అమృతం లాగా ఉంటుంది. అయితే, నెయ్యిలో ఆహార రుచిని పెంచే గుణాలే కాకుండా, అందులో అనేక ఔషధ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోగనిరోధక శక్తిని, ఎముకల దృఢత్వాన్ని, కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుందని అంటున్నారు. మరి, ఈ క్రమంలో పరగడుపున ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి తినడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నెయ్యి తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందులో ఉన్న ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు పంపించడానికి సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. జీర్ణక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. అసిడిటీ, మలబద్ధకం : ఉదయం లేవగానే ఖాళీ కడుపున నెయ్యి తినడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. గ్యాస్, అసిడిటీ, మలబద్దకం లాంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఆయుర్వేద ప్రకారం పేగుల్లోని జీర్ణ ఎంజైమ్​లను నెయ్యి ప్రేరేపిస్తుందట. నెయ్యిలో ఉండే కొవ్వు ఆమ్లాల వల్ల జీర్ణశయ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. కీళ్ల వాపు : నెయ్యి ఎముకల బలాన్ని పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే విటమిన్లు కాల్షియం సమీకరణను ప్రోత్సహిస్తాయని, నెయ్యిలో ఉండే సంయోజిత లినోలెయిక్ ఆమ్లం(Conjugated linoleic Acid) ఎముక సాంద్రతను పెంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా బోలు ఎముకల వ్యాధిని, ఎముక పగుళ్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు. నెయ్యిలో ఉన్న స్టార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కీళ్ల వాపును తగ్గిస్తాయని National Library of Medicine పరిశోధనలో తేలింది. శక్తిని పెంచుతుంది : నెయ్యిలోని కొవ్వు ఆమ్లాలు కాలేయంలో కీటోన్​ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయని, దీనివల్ల శక్తి లభించడంతోపాటు గ్లూకోజ్​పై ఆధారపడడం తగ్గుతుందని తెలిపారు. రోగనిరోధక శక్తి : నెయ్యిలోని బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ అనేది శోషరస వ్యవస్థను ప్రేరేపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రోగనిరోధక పనితీరు మెరుగుపరడంతో పాటు వ్యాధికారకాల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. పరగడుపునే నెయ్యి తినడం వల్ల అంటువ్యాధులు దరి చేరకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. కొన్ని సమస్యలు కూడా :

