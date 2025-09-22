ETV Bharat / health

"యూరిక్ యాసిడ్"​తో బాధపడుతున్నారా? - 'ఇవి' తింటే ఉపశమనం ఉంటుందంటున్న పరిశోధనలు!

తరచూ వేధించే సమస్య - తినాల్సిన ఫుడ్స్ సూచిస్తున్న హెల్త్ ఎక్స్​పర్ట్స్​!

Uric Acid Reducing Foods
Uric Acid Reducing Foods (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Uric Acid Reducing Foods : యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య అస్సలు నిద్ర పట్టనివ్వదు. బాడీలో యూరిక్ యాసిడ్ లెవల్స్ పెరగడం వల్ల నొప్పితో పాటు గౌట్, కిడ్నీలో రాళ్లు వంటి సమస్యలు ఉంటాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో చాలామంది మందులతో పాటు ఆహార నియమాలు పాటిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించుకోవడానికి రోజువారీ ఆహారంలో కొన్ని పదార్థాలను చేర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

యూరిక్ యాసిడ్ అంటే? : యూరిక్ యాసిడ్ అనేది శరీరం ప్యూరిన్లను విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు ఏర్పడే ఒక వ్యర్థ పదార్థం. ఈ ప్యూరిన్లు రెడ్ మీట్, సముద్రపు ఆహారం, ఆల్కహాల్ వంటి కొన్ని ఆహారాలు, పానీయాలలో లభిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా ఏర్పడిన యూరిక్ యాసిడ్ అనేది కిడ్నీల ద్వారా ఫిల్టర్ చేయబడి, మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్లిపోతుందని వివరించారు. ఇలా జరగపోతే శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు అధికమవుతాయి. ఫలితంగా గౌట్ సమస్యకు దారితీస్తుంది.

భోజనం తర్వాత స్నానం చేయొచ్చా? - వేడినీళ్లు, చన్నీళ్ల గురించి నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

coffee
coffee (Getty Images)

కాఫీ : కాఫీ ఉదయం తాగే పానీయం మాత్రమే కాదని, యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడానికి ఇది ఉత్తమమైన వాటిలో ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాఫీ తాగిన వారిలో గౌట్ వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. కాఫీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఇతర సమ్మేళనాలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పేర్కొంది.

మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలు : మెగ్నీషియం వాపును తగ్గించడంలో, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండే ఆకుకూరలు, గింజలు, విత్తనాలు, తృణధాన్యాలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని పేర్కొన్నారు.

banana
banana (Getty Images)

అరటిపండ్లు : అరటిపండ్లు సహజంగా ప్యూరిన్లు తక్కువగా ఉంటాయని, ఇవి యూరిక్ యాసిడ్‌గా మారకుండా చూస్తాయని చెబుతున్నారు. అరటిపండ్లలోని పొటాషియం శరీరంలోని యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, యూరిక్ యాసిడ్ పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుందని వివరించారు.

అల్లం : ఇది ముఖ్యంగా గౌట్ ఉన్నవారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇది శరీరంలోని వాపును తగ్గించడానికి, గౌట్ లక్షణాలను నిర్వహించడానికి సహాయపడతుందని పేర్కొన్నారు. అల్లం అనేది నేరుగా యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించనప్పటికీ, గౌట్ వల్ల కలిగే నొప్పి, మంట నుంచి ఉపశమనం ఇస్తుందంటున్నారు.

చెర్రీస్ : చెర్రీస్ తీసుకున్న వారికి గౌట్ వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని Arthritis Research And Therapy జర్నల్​లో ప్రచురించింది. ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఆంథోసియానిన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయని, ఇవి వాపును తగ్గించి, కీళ్లలో యూరిక్ యాసిడ్ స్ఫటికాలు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయంటున్నారు.

apple
apple (Getty Images)

ఆపిల్స్: యాపిల్స్‌లో డైటరీ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది రక్తంలో ఉన్న అదనపు యూరిక్ యాసిడ్‌ను గ్రహించి, శరీరం నుంచి తొలగించడంలో సహాయపడుతుందని వివరించారు. యాపిల్స్‌లో మాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుందని, ఇది యూరిక్ యాసిడ్ ప్రభావాలను తటస్థీకరించగలదని తెలిపారు.

గ్రీన్ టీ : గ్రీన్ టీలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు నిండి ఉంటాయి. ఇవి వాపు, యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించగలవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల గౌట్, కిడ్నీ సమస్యలను నివారించవచ్చని తెలిపారు.

మందార టీ : మందార టీ యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు. ఇది యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలతో నిండిన పాలీఫెనాల్స్‌ను కలిగి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. మందార టీ యూరిక్ యాసిడ్​ను తగ్గించడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన మూత్రపిండాల పనితీరును నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుందని Journal of Functional Foods అనే జర్నల్​ ప్రచురించింది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

'గుండెకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - వీటికి దూరంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు

ఉదయాన్నే 'బీపీ' ఎందుకు పెరుగుతుంది? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

URIC ACID REDUCING FOODSWHICH FOOD BEST TO REDUCE URIC ACIDNATURAL WAYS TO REDUCE URIC ACIDHOW TO REDUCE URIC ACID AT HOMEFOODS TO LOWER URIC ACID

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.