యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్తో సతమతమవుతున్నారా? - ఈ ఆహారాలు తీసుకుంటే మంచిదట!
-తినాల్సిన, తినకూడని ఫుడ్స్ సూచిస్తున్న హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్!
Published : September 18, 2025 at 3:56 PM IST
Foods That May Help Reduce Anxiety: జీవనశైలి మార్పులు, వృత్తి ఉద్యోగాల వల్ల చాలా మంది వివిధ రకాల మానసిక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. అందులోనూ పురుషుల కంటే మహిళలే ఎక్కువగా డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ లాంటి మానసిక సమస్యల బారిన పడుతున్నారని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇలాంటి సమస్యల నుంచి వెంటనే బయటపడకపోతే దీర్ఘకాలంలో ఇతర అనారోగ్యాలకూ గురయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే వీటికి ప్రారంభంలోనే చెక్ పెట్టాలంటున్నారు. మరి, అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మానసిక ఒత్తిడి, యాంగ్జైటీ వల్ల శరీరంలో ఎక్కువ మొత్తంలో కార్టిసాల్ హార్మోన్ విడుదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల ఆకలి పెరగడం, ఒబెసిటీ, రక్తపోటు, డయాబెటిస్ లాంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు రావొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని రకాల మార్పులు, చేర్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
విటమిన్ డి : ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ లాంటి మానసిక సమస్యలు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సరిపడినంత విటమిన్ డి పొందడం అవసరమంటున్నారు. అందుకే రోజు ఆహారంలో భాగంగా పాలు, పెరుగు, చిలగడదుంప, అవకాడో, పుట్టగొడుగులు, గుడ్డులోని పచ్చసోన, మాంసం, చేపలు వంటి పదార్థాన్ని తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు బి, సి విటమిన్లు అధికంగా లభించే పదార్థాలను ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఇవి శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయులను తగ్గించి ఒత్తిడి, యాంగ్జైటీ నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయని తెలిపారు.
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు : ఆందోళన నుంచి ఉపశమనం కలిగించే వాటిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఒకటని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడంతో పాటు చర్మం, కురుల సంరక్షణలో కూడ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్న ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు యాంగ్జైటీ, ఒత్తిడి లాంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయని, ఇందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలతో పాటు కొన్ని రకాల ఆమ్లాలు శరీరంలో కార్టిసాల్ ఉత్పత్తిని నియంత్రిస్తాయని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, సీ-ఫుడ్ని ఎక్కువగా ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. ఒకవేళ మీరు వెజిటేరియన్ అయితే వాల్నట్స్, గుమ్మడికాయ గింజలు, అవిసె గింజలను చేర్చుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
పసుపు : ఇందులో యాంటీ బయాటిక్గా పనిచేసే కర్క్యుమిన్ అనే రసాయన పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. కర్కుమిన్ మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ వంటి మానసిక రుగ్మతలకు చికిత్స చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉండవచ్చని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. దీంతో పాటు అల్జీమర్స్, డిప్రెషన్, పార్కిన్సన్ తీవ్రతను తగ్గించడంలో కూడా పని చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇవి వద్దు!: కొంతమంది బరువు తగ్గేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ను ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అయితే, చక్కెరతో పాటు కొవ్వుల శాతం ఎక్కువగా ఉండే వీటిని వాడడం మానసిక ఆరోగ్యానికి ఏ మాత్రం మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇవి శరీరంలో సెరటోనిన్, డోపమైన్ వంటి హ్యాపీ హార్మోన్ల ఉత్పత్తిని అడ్డుకుంటాయని, దీంతో ఒత్తిడి, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ లాంటి సమస్యలు అధికమవుతాయని వివరించారు.
గ్లూటెన్ను తగ్గించాల్సిందే : జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలకు కారణమయ్యే గ్లూటెన్ మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్లూటెన్ రోగనిరోధక ప్రతిస్పందన నిరాశ లక్షణాలకు దారితీయవచ్చని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అందుకే గ్లూటెన్ అధికంగా ఉండే చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు, పాస్తా, గోధుమలు, బ్రెడ్, బీర్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్కు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని పేర్కొన్నారు. వీటికి బదులుగా చిరుధాన్యాలు, రాగులు, ఓట్స్ వంటివి ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
కీటో డైట్ : ఇప్పుడు బరువు తగ్గేందుకు చాలామంది కీటో డైట్ను ఫాలో అవుతున్నారు. యాంగ్జైటీతో పాటు డిప్రెషన్, పార్కిన్సన్, అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్ (ADHD) వంటి మానసిక సమస్యలకు కూడా కీటో డైట్ మంచిదంటున్నారు. కూరలు, మాంసం, చేపలు ద్వారా అతి తక్కువ మొత్తంలో కార్బోహైడ్రోట్లు తీసుకుని బరువు తగ్గడమే ఈ కీటోడైట్ విధానం. అయితే, కిడ్నీ, షుగర్ సంబంధిత సమస్యలున్న వారు ఈ డైట్ను పాటించే ముందు సంబంధిత డాక్టర్లులను సంప్రదించడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
