Foods that Lower Cholesterol : కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రించడంలో మనం తినే ఆహారం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. వ్యాయామం ద్వారా కొంతవరకు కొలెస్ట్రాల్ను అదుపులో ఉంచుకోగలిగినప్పటికీ, ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోకపోతే దీర్ఘకాలం పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండలేమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించుకోవడానికి ఎలాంటి ఆహారపు పదార్థాలను తీసుకోవాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?
అవకాడో : అవకాడో చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచు పదార్థం, మొక్కల సమ్మేళనాలు ఉంటాయని తెలిపారు. అవకాడోలు ఆహారంలో భాగంగా చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందని, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు తోడ్పడుతుందని పేర్కొన్నారు.
గింజలు : బాదం, వాల్ నట్స్, వేరుశెనగ, ఇతర గింజలు తినడం వల్ల గుండెకు మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజుకు 2 ఔన్సుల గింజలు తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ 5 శాతం వరకు తగ్గించుకోవచ్చనని, గుండెను రక్షించే అదనపు పోషకాలను కలిగి ఉంటాయని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో తేలింది.
సోయాబీన్స్ : సోయాబీన్స్, వాటితో తయారు చేసిన ఆహారాలు, టోఫు, సోయా పాలు వంటివి శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆరు వారాల పాటు రోజుకు సుమారు 25 గ్రాముల సోయా ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల LDL స్థాయిలు 3 నుంచి 4 శాతం తగ్గుతుందని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
బెర్రీలు : ఇవి కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. వీటిలో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుందని, కొలెస్ట్రాల్ లేదా అనారోగ్యకరమైన సంతృప్త కొవ్వు ఉండదని పేర్కొన్నారు. పండ్లు, ముఖ్యంగా బెర్రీలు తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని, గుండె ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుందని తెలిపారు.
ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు : ఈ ప్రత్యేక కొవ్వులు LDL, ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంతో పాటు రక్తపోటును నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా గుండె లయ సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని medlineplus అధ్యయనంలో పేర్కొంది. సాల్మన్, ట్యూనా, మాకేరెల్ వంటి చేపలను వారానికి రెండుసార్లు తినడం వల్ల బాడీలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఓట్స్ : రోజూ సుమారు ఒకటిన్నర కప్పుల ఓట్స్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో బీటా-గ్లూకాన్ అనే ఫైబర్ అనేది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడానికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుందని వివరించారు.
ఆలివ్ ఆయిల్ : ఇందులో మోనోఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి, ముఖ్యంగా ఒలీక్ యాసిడ్. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు. ఈ నూనెతో తయారు చేసిన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల రక్తప్రవాహంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పరిమాణం తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
స్టెరాల్స్, స్టానాల్స్ : ఇవి సహజంగా లభించే మొక్కల సమ్మేళనాలు. ఇవి రక్తంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంతో పాటు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు, నూనెలు, తృణధాన్యాలు వంటి అనేక ఆహారాలలో సహజంగా లభిస్తాయని, వీటిని వనస్పతి, గ్రానోలా బార్లు నుంచి నారింజ రసం, చాక్లెట్ లాంటి ఉత్పత్తుల్లో కూడా చేర్చుతారని వివరించారు. ఈ క్రమంలో రోజుకు 2 గ్రాముల ప్లాంట్ స్టెరాల్స్ లేదా స్టానాల్స్ తీసుకోవడం వల్ల LDL కొలెస్ట్రాల్ దాదాపు 10% తగ్గుతుందని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
