"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ప్రకృతిలో నడక - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

Benefits of Walking in Nature
Benefits of Walking in Nature (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2025 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Amazing Health Benefits of Walking in Nature : నడక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. పార్కులు, తోటలు, అడవులు ఇలా ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నాయి. ప్రకృతిలో నడవడం కేవలం విశ్రాంతినిచ్చే కార్యకలాపం కాదని, ఇది మెరుగైన ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సుకు మార్గమంటున్నారు. చెట్ల మధ్య నడక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఎంతో సహాయపడుతుందని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రకృతిలో నడక వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్రశాంతమైన అడవుల్లో తిరుగుతూ, పాదాల కింద ఆకుల క్రంచ్‌ను అనుభవిస్తూ, పక్షుల గానం వినడం, నీరు ప్రవహించే దృశ్యం వంటి సహజమైన అంశాలు మెదడుకు 'సాఫ్ట్ ఫాసినేషన్'ను అందిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల మెదడుకు విశ్రాంతి దొరికి, తిరిగి పని మీద దృష్టి పెట్టే సామర్థ్యం పెరుగుతుందని వివరించారు. అంతేకాకుండా ప్రకృతి మధ్య గడిపే సమయం ఆందోళన, డిప్రెషన్, మానసిక అలసట లాంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుందని పేర్కొన్నారు. కేవలం 20 నిమిషాలు ప్రకృతిలో గడిపితే ఒత్తిడికి కారణమైన కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గాయని frontiersin అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఫోన్లు లాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా నడిచినప్పుడు ఒత్తిడి మరింత తగ్గినట్లు గమనించారు. కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా తగ్గుతాయని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

శారీరక ఆరోగ్యానికి : ప్రకృతిలో నడక కేవలం మనసుకే కాదు, శరీరానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పచ్చని వాతావరణంలో కేవలం 15 నిమిషాల నడక కూడా రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటును తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రకృతిలో నడక ఓపికను పెంచుతుందని, శారీరక శ్రమను సులభతరం చేస్తుందని తెలిపారు.

ప్రకృతి నడకలు మానసిక శక్తిని పునరుద్ధరిస్తాయని, మిమ్మల్ని మరింత దృష్టి కేంద్రీకరించేలా చేస్తాయని పలు పరిశోధనల్లో తేలింది. అంతేకాకుండా సృజనాత్మకత పెరగడంతో పాటు కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా అక్కడి పచ్చదనం, సూర్యకాంతి సెరోటోనిన్ స్థాయిలను పెంచుతాయని పేర్కొన్నారు. దీంతో మానసిక స్థితి, శక్తి మెరుగుపరుస్తాయని తెలిపారు.

తక్కువ శ్రమతో : పట్టణ ఉద్యానవనంలో 20 నిమిషాల పాటు ఉండే సమయంలో వ్యాయామం చేస్తున్నారా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా సంతోషంగా ఉంటారని The University of Alabama at Birmingham అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో రోజువారీ జీవితంలో 20 నిమిషాల పాటు ప్రకృతిలో నడకను అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి చాలా సులభమైన మార్గమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వయసుతో లేదా ఫిట్‌నెస్‌తో సంబంధం లేకుండా ఈ అలవాటు తక్కువ శ్రమతో ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుకోవాలనుకునే వారికి ఒక గొప్ప పరిష్కారమని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

