ఇంట్లోని వారంతా స్నానానికి ఒకే సబ్బు వాడుతున్నారా?

What Happens if Share Soap in Family? : మనం ప్రతిరోజూ శరీరంపై పేరుకుపోయే క్రిములను వదిలించుకునేందుకు స్నానం చేస్తుంటాం. అయితే.. చాలా మంది ఇళ్లలో స్నానానికి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే సోప్​ వాడుతుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే విధంగా యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మీరు అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే.. మీ అంతట మీరే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు కొని తెచ్చుకోవడం ఖాయమంటున్నారు.

