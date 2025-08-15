Foods That May Increase Risk of Cancer : నేటి జనరేషన్లో చాలా మంది లైఫ్స్టైల్ మారింది. ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు బయట లభించే ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. అయితే మనం తీసుకునే ఆహారపు అలవాట్లు మన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంటాయని, మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని ఆహారపదార్థాల వల్ల దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎటువంటి ఆహారాలు తీసుకోకూడదో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ మాంసాలు : సాసేజ్లు, డైలీ మాంసాల వంటి అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ మాంసాలను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గ్రూప్ 1 కార్సినోజెన్లుగా వర్గీకరించింది. ఈ మాంసాలకు క్యాన్సర్కు ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్నట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ ప్రమాదం పెరుగుతుందని betterhealth అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ మాంసాలలో ఉండే నైట్రేట్లు, ప్రిజర్వేటివ్లు ప్రేగు కణాలను దెబ్బతీసి, కాలక్రమేణా క్యాన్సర్కు దారితీసే మార్పులకు కారణమవుతాయని సూచిస్తున్నారు.
చక్కెర పానీయాలు : సోడా, ఇతర రంగు పానీయాలు కేవలం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచడమే కాకుండా, శరీరంలో వాపును పెంచుతాయని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రొమ్ము, పెద్దప్రేగు, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు. కొబ్బరి నీరు లేదా హెర్బల్ టీలు వంటి ఆరోగ్యకరమైన పానీయాలు ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని సలహా ఇస్తున్నారు.
"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!
వేయించిన ఆహారాలు : ఫ్రైస్, సమోసాలను పదేపదే వినియోగించిన నూనెలో వేయించడం వల్ల క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే అక్రిలమైడ్ అనే సమ్మేళనం ఉత్పత్తి అవుతుందంటున్నారు. వీటిని తరచుగా తినడం వల్ల ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి, దీర్ఘకాలిక వాపు పెరిగి, క్యాన్సర్ అభివృద్ధికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వేయించిన ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఆహారం, కూరగాయలను వేయించడానికి బదులుగా బేకింగ్ లేదా ఎయిర్-ఫ్రైయింగ్ వంటి సురక్షితమైన వంట పద్ధతులను పాటించాలని చెబుతున్నారు.
గ్రిల్ చేసిన మాంసం : అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద కాల్చిన మాంసాన్ని తినకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో HCAs (Heterocyclic amines) , PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) వంటి హానికరమైన సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయని, ఇవి డీఎన్ఏను దెబ్బతీసి, క్యాన్సర్ అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని వివరిస్తున్నారు. గ్రిల్ చేయడానికి ముందు మాంసాన్ని మ్యారినేట్ చేయడం, రోజ్మేరీ వంటి మూలికలను ఉపయోగించడం వల్ల ఈ ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
ఆల్కహాల్ : మితంగా ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఆల్కహాల్ ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయిలను పెంచుతుందని, ఇది ఫోలేట్ శోషణకు ఆటంకం కలిగించి, డీఎన్ఏ మరమ్మత్తు వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుందని తెలిపారు. అధికంగా లేదా క్రమం తప్పకుండా మద్యం సేవించడం వల్ల నోటి కుహరం, ఫారింక్స్ (గొంతు), స్వరపేటిక (వాయిస్ బాక్స్), అన్నవాహిక, కాలేయం, రొమ్ము, పెద్దప్రేగు, పురీషనాళం క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని National Cancer Institute అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ : ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్ వంటి అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఆహారాలు దీర్ఘకాలిక వాపును ప్రేరేపించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ ఆహారాలలో సహజ పోషకాలు ఉండవని, వాటికి బదులుగా కృత్రిమ సంకలనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, దీనివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని వివరించారు. వీటికి బదులుగా కూరగాయల కిచిడీ లేదా ఓట్స్ ఉప్మా వంటి ఇంట్లో వండిన వంటకాలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
నిద్ర ఎక్కువైనా, తక్కువైనా అనర్థమే - రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలో తెలుసా?
సైలెంట్గా "HCC లివర్ క్యాన్సర్" - చికిత్స అవకాశాలపై నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!