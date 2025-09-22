ETV Bharat / health

"పళ్ల సెట్" వాడుతున్నారా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

పళ్ల సెట్ వినియోగం గురించి - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Denture Care
Denture Care (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Denture Care And How do clean Dentures : వయసు పెరిగే కొద్దీ దంతాలు ఊడిపోవడం సహజం. సాధారణంగా 65-70 ఏళ్లు వచ్చేసరికి చాలామంది కృత్రిమ దంతాలను అమర్చుకోవాల్సి వస్తోంది. యాక్సిడెంట్ల వల్లనో, ఇన్​ఫెక్షన్ల కారణంగానో చిన్న వయసులోనే కట్టుడు పళ్లను వాడాల్సిరావచ్చు. ఈ క్రమంలో కృత్రిమ దంతాలను వాడుతుంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కట్టుడు పళ్లే కదా? శుభ్రం చేసుకోవాల్సిందేముంది? అనుకుంటే, ఇన్​ఫెక్షన్లు చుట్టుముట్టి కొత్త ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కట్టుడు పళ్ల కోసం ఇప్పుడు చాలా వైద్య విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డెంచర్లు (కృత్రిమ పళ్ల సెట్​ను) వినియోగించడం, ఒకట్రెండు పళ్లు ఊడిపోతే, పక్క దంతాల మద్దతుతో క్యాప్ వేసి కృత్రిమ పళ్లను బిగించడం(బ్రిడ్జెస్), టైటానియం వంటి ప్రత్యేక లోహంతో తయారుచేసిన కృత్రిమ దంతాలను బిగించడం (ఫిక్చర్లు) ఇలా వేర్వేరు వైద్య పద్ధతులున్నాయి. ఇందులో డెంచర్లను బయటకు తీసి, మళ్లీ పెట్టుకునేందుకు వీలుంటుంది. బ్రిడ్జెస్, ఫిక్చర్లు మాత్రం తీయడం, పెట్టడం కుదరదు. అయితే ఎలాంటి కృత్రిమ పళ్లను వినియోగిస్తున్నా, సరైన సంరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

Denture Care
Denture Care (Getty Images)

ఇవీ ఉపయోగాలు :

  • ఆహారాన్ని సులభంగా నమలడానికి వీలుపడుతుంది
  • మాట్లాడడంలో ఇబ్బందులను తొలగిస్తాయి
  • ముఖ ఆకృతికి అందాన్నిస్తాయి
  • ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుతాయి.
  • మిగిలిన సహజ పళ్లను కాపాడతాయి
Denture Care
Denture Care (Getty Images)

సరైన శుభ్రత పాటించకపోతే :

  • ఇన్​ఫెక్షన్లు, అల్సర్లకు అవకాశం
  • నోటి దుర్వాసన
  • వదులు అవడం, విరగడం
  • దవడ ఎముక బలహీన పడుతుంది
  • చప్పరించే శక్తి తగ్గిపోతుంది
  • మాటల్లో సృష్టత లోపిస్తుంది
  • చిరునవ్వులో అసౌకర్యం

షుగర్, బీపీ మందులు తీసుకోవడం వల్ల నోట్లో లాలాజలం తగ్గిపోతుంది. ఇలాంటి వారు షుగర్ ఫ్రీ చూయింగ్​గమ్​, విటమిన్ సి బిళ్లలను చప్పరించాలి. విటమిన్స్, మినరల్స్ వంటివి సరిగ్గా లభించేలా పోషకాహారం తీసుకోవాలి. బాగా గట్టిగా ఉండే ఆహారాలను కొరకొద్దు. వృద్ధుల్లో మతిమరుపు కూడా ఉంటుంది. వీరు దంత శుభ్రతను మరిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, కుటుంబ సభ్యులు, సహాయకులు దీనిపై దృష్టిపెట్టాలి. మధుమేహం, ఆస్టియోపొరోసిస్ వంటి సమస్యలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. పొగాకు ఉత్పత్తుల వాడకాన్ని మానేయాలి. కనీసం ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి దంతవైద్యుడిని సంప్రదించాలి - డాక్టర్ వికాస్​గౌడ్, సీనియర్ దంత వైద్య నిపుణులు

Denture Care
Denture Care (Getty Images)

నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు : కట్టుడు పళ్లు వాడుతున్న వారిలో కొందరు, వీటిని శుభ్రం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనే భావనతో ఉంటారు. కానీ ఏ విధానంలో అమర్చుకున్నా, వాటిని రోజుకు రెండుసార్లు శుభ్రపర్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తూన్నారు. అలాగే కృత్రిమ దంతాలను బిగించిన చోట చిగుళ్లలో ఆహార పదార్థాలు ఇరుక్కుపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని, వాటిని శుభ్రం చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక బ్రష్​లు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. నిద్రపోయే ముందు డెంచర్స్​ను తీయాలని, వీటిని పెట్టుకొని పడుకోవద్దని పేర్కొన్నారు. రాత్రిపూట వాటిని సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న నీళ్లలో ఉంచాలని, పొడి వాతావరణంలో పెడితే అవి ముడుచుకుపోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు.

డెంచర్ క్లీనింగ్ టాబ్లెట్స్ కూడా మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని నీళ్లలో వేస్తే డెంచర్లలో ఉండే ఫంగస్, ఇతర మలినాలను తొలగిస్తుందని, తర్వాత ఉదయాన్నే క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుందని పేర్కొన్నారు. దీర్ఘకాలం డెంచర్స్ వాడుతున్నప్పుడు వదులయ్యే అవకాశాలుంటాయని, వాటిని సరిచేసుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అలాగే పక్క పళ్ల సపోర్ట్​తో పెట్టే దంతాలను, ఇంప్లాంట్స్​ను కూడా రెగ్యులర్​గా బ్రష్ చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిగుళ్లను మెత్తటి బ్రష్​తో క్లీన్ చేయాలి. కృత్రిమ దంతాలు ఎక్కువగా గుచ్చుకుంటూ ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. వారు వాటి ఒత్తిడి తీవ్రతను తగ్గిస్తారు. దీంతో గుచ్చుకోవడం తగ్గిపోతుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

