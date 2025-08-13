Oversleeping Side Effects : తక్కువ నిద్ర చాలా ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రస్తుతం నిద్రలేమితో గుండె జబ్బులు, మతిమరుపు, అధిక రక్తపోటు, నిరుత్సాహం, డిప్రెషన్, రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అయితే ప్రతిరోజూ రాత్రిపూట 9 గంటల కన్నా ఎక్కువసేపు నిద్రించేవారిలో కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తక్కువ, ఎక్కువగా నిద్రపోవడం ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి, రోజుకీ ఎంత సేపు నిద్రపోవాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రోజూ రాత్రిపూట 7 గంటల కన్నా తక్కువసేపు పడుకునేవారికి అకాల మరణం ముప్పు 14 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. అంతేకాకుండా, 9 గంటల కన్నా ఎక్కువసేపు నిద్రించేవారికి అకాల మరణం ముప్పు 34 శాతం ఎక్కువగా ఉంటున్నట్లు వెల్లడైంది. గతంలో నిర్వహించిన 79 అధ్యయనాలను సమీక్షించి పరిశోధకులు ఈ విషయాన్ని పేర్కొన్నారు.
నిద్రపోవడం వల్ల : సమతులాహారం, క్రమం తప్పకుండా చేసే వ్యాయామంలాగే, నిద్ర కూడా మొత్తం శరీర ఆరోగ్యం కోసం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మనం నిద్రపోయినప్పుడు, శరీరంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు జరుగుతాయని తెలిపారు. కణజాలాలు, కండరాలు వాటి పనులను నిర్వహించుకోవడం, జ్ఞాపకశక్తి స్థిరపడటం, హార్మోన్లు నియంత్రించబడటం, రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడం, మానసిక సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం వంటివి జరుగుతాయని వివరించారు. ఈ ప్రక్రియలు మనం మేల్కొని ఉన్నప్పుడు శారీరకంగా, మానసికంగా చురుగ్గా ఉండటానికి చాలా అవసరమని పేర్కొన్నారు.
తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల : పెద్దలకు రోజుకు కనీసం ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల నిద్ర అవసరమని చెబుతున్నారు. అంతకంటే తక్కువగా నిద్రపోతే అలసట, చిరాకు, ఏకాగ్రత తగ్గడం, ఉత్పాదకత తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని, దీర్ఘకాలికంగా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల గుండెపోటు, పక్షవాతం, టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్, ఆందోళన, త్వరగా మరణించడం వంటివి కూడా సంభవిస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా తగినంత నాణ్యమైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల అనేక వ్యాధులు, రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని, ఇవి గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ నుంచి ఊబకాయం, చిత్తవైకల్యం వరకు ఉంటాయని News in Health అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఎక్కువ నిద్ర కూడా ప్రమాదకరమే : ప్రతిరోజూ 9 గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల తక్కువ నిద్రతో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల మాదిరిగానే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. 9 గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోయే వారికి, సాధారణంగా నిద్రపోయే వారితో పోలిస్తే, మరణం సంభవించే ప్రమాదం 34 శాతం ఎక్కువగా ఉందని చెబుతున్నారు. అతిగా నిద్రపోవడం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో ముడిపడి ఉంటుందని, టైప్ డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, డిప్రెషన్, తలనొప్పి, వైద్య పరిస్థితి కారణంగా చనిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంటుందని hopkinsmedicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణం కాకుండా, ఒక లక్షణం మాత్రమే కావచ్చని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు, శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం అవసరం కాబట్టి, ఎక్కువసేపు నిద్రపోతారని తెలిపారు. నిద్రలేమి వంటి కొన్ని సమస్యల వల్ల తక్కువ నాణ్యత గల నిద్ర ఉన్నవారు కూడా ఎక్కువ సమయం పడుకుంటారని పేర్కొన్నారు. పొగతాగడం, వ్యాయామం చేయకపోవడం లేదా ఊబకాయం వంటి జీవనశైలి అలవాట్లు ఎక్కువ నిద్రపోయే వారిలో సర్వసాధారణంగా ఉంటాయంటున్నారు. ఎక్కువ నిద్రపోవడం అనేది ఆరోగ్య సమస్యలకు మధ్య బలమైన సంబంధం ఉందని, చాలా వరకు, అంతర్లీన ఆరోగ్య సమస్యలు దీనికి కారణం కావచ్చని వివరించారు.
ఎంత నిద్ర అవసరం : ఆరోగ్యవంతుల్లో రాత్రిపూట కనీసం 7 గంటల నిద్ర అవసరమని harvard.edu అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అయితే ఇది సాధారణ నియమమే గానీ కచ్చితమమేమీ కాదని పేర్కొన్నారు. కొంత మందికి 7 గంటల కన్నా తక్కువ నిద్రే సరిపోవచ్చని, మరికొందరకి ఎక్కువగానూ అవసర పడొచ్చని వివరించారు. మొత్తం మీద పడుకొని లేచాక ఎంత హుషారుగా ఉన్నామనేదే కీలకమంటున్నారు. నిద్ర లేచాక ఉత్సాహంగా లేకపోయినా, కునికిపాట్లు పడుతున్నా నిద్ర తగ్గిందనే భావించాలని తెలిపారు.
మంచి నిద్ర కోసం కొన్ని చిట్కాలు : మనం ఎంత సమయం నిద్రపోతున్నారనే దానిపై మాత్రమే కాకుండా, నాణ్యత క్రమంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తొమ్మిది గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోతున్నా అలసటగా అనిపిస్తే, దాని వెనుక ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉండవచ్చని, కాబట్టి సంబంధిత డాక్టర్లు సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయడం
- రాత్రివేళల్లో మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీ చూడటం మానుకోవడం
- చల్లగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండే పడకగదిని సిద్ధం చేసుకోవడం
- నిద్రపోయే ముందు చదవడం లేదా సంగీతం వినడం వంటి ప్రశాంతమైన పనులు చేయడం.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
