ETV Bharat / health

బరువు తగ్గాలా? రోజు తినేటప్పుడు ఈ చిన్న పని చేస్తే చాలట! సన్నగా మారిపోతారట!!

Eating Time Table for Weight Loss: ప్రస్తుతం మారిన ఆహారపు అలవాట్లు వల్ల చాలా మంది ఊబకాయం, అధిక బరువు సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీనిని తగ్గించుకునేందుకు అనేక రకాల వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు. కానీ వ్యాయామమే కాకుండా సరైన సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. బరువు అదుపులో ఉండడానికి తినే సమయానికి మధ్య సంబంధం ఉందని Journal of the Academy of Nutrition and Dieteticsలో తేలింది. Eating frequency, timing, and weight loss: A systematic review అనే అధ్యయనంలో పరిశోధకులు డాక్టర్ de la Iglesia R పాల్గొన్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)