ETV Bharat / health

డిన్నర్​కి "బ్రేక్​ఫాస్ట్"​ మంచిదేనా? - నిపుణులు సమాధానం మీ కోసం!

Is it Good to Eat Breakfast Items at Night : చాలా మంది బరువు తగ్గేందుకు, హెల్దీగా ఉండేందుకు ఆహారం విషయంలో చాలా నియమాలు పాటిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రాత్రి సమయంలో కూడా​ తేలికగా ఉండే ఆహారం తింటుంటారు. అయితే కొందరు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ఐటమ్స్​నే.. డిన్నర్​ టైమ్​లోనూ తీసుకుంటుంటారు. కాగా, ఉదయం తినే అన్ని రకాల అల్పాహారాలు డిన్నర్​కి సెట్​ కావని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏం కాదులే అని అన్నింటినీ తింటే కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి డిన్నర్​లో ఎలాంటి టిఫెన్స్​​ తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో పోహా, ఇడ్లీ, వడ, పూరీ, దోశ వంటి చాలా ఐటమ్స్​ ఉంటాయి. డైలీ రోజుకో ఫుడ్​ తీసుకుంటుంటాం. అయితే రాత్రి డిన్నర్​లో లైట్​ ఫుడ్​ తినే వారు వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే మెనూలో చేర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు, ప్రొటీన్లు అందేలా చూసుకోవాలని అంటున్నారు. అందులో భాగంగా..

ఇడ్లీ, పోహా, ఉప్మా, ఆమ్లెట్‌, కిచిడీ వంటి పదార్థాల్లో ఫైబర్‌, ప్రొటీన్‌, విటమిన్లు, ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా వీటిని రాత్రి కూడా తినొచ్చని చెబుతున్నారు.

అలాగే కొంతమంది పెరుగులో పండ్ల ముక్కలు, నట్స్‌.. వంటివి కలుపుకొని బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ కంప్లీట్​ చేస్తారు. ఇలా రాత్రి పూట కూడా పెరుగులో పండ్ల ముక్కలు, నట్స్​ కలుపుకుని తింటే మంచిదంటున్నారు. ఈ విధంగా తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని. ఫలితంగా బరువు అదుపులో ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు.

శనగ పిండి దోశ కూడా ట్రై చేయవచ్చుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఉండే ఫైబర్‌.. జీర్ణశక్తిని పెంచి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుందంటున్నారు. పైగా కేలరీలు కూడా ఇందులో తక్కువేనట.

వీటికి దూరంగా ఉండండి: పూరీ, వడ, పకోడీ, సమోసా, పరాఠా వంటి నూనె పదార్థాలు.. నైట్​ తినకూడదని చెబుతున్నారు. అలాగే బేకరీ ఐటమ్స్​, ప్యాన్​కేక్స్​ నైట్​ తినకుండా ఉంటే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.