How To Get Rid Of Belly Fat : ఒకప్పుడు మీడియం సైజ్ చొక్కా, చక్కగా సరిపోయేది. ఇప్పుడది డబుల్ ఎక్సెల్ అయ్యింది. ప్యాంటు సైజు 36 నుంచి 44కు మారిపోయింది. బెల్డుకు రంధ్రాలు పెంచాల్సి వస్తోంది. ఫొటోలకు పోజు ఇవ్వాలంటే ఊపిరి బిగపట్టి బొజ్జ వెనక్కిలాగాల్సి వస్తోంది. అద్దం ముందు నిల్చుంటే తనపై తనకే వికారంగా అనిపిస్తుంది. నలుగురిలోకి వెళ్తే మధ్యప్రదేశ్ ఇలా పెంచేశావేంట్రా అంటూ వెటకారాలు. ప్రస్తుతం మారిన జీవనశైలి మార్పు, ఆహారపు అలవాటు వల్ల చాలా మంది ఇబ్బందిపడుతున్న సమస్యల్లో బెల్లీ ఫ్యాట్ ఒకటి. ఈ క్రమంలో సరైన జీవనశైలితో అధిక పొట్ట సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇటీవల భారతీయ వైద్య పరిశోధన మండలి (ICMR) నిర్వహించిన అధ్యయనంలో మన దేశంలో ఎక్కువమందికి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్(BMI) తక్కువగా ఉన్నా, బొడ్డు చుట్టూ పేరుకుపోయే కొవ్వు అధికంగా ఉన్నట్లు తేలింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లోని 6.98 లక్షల మందిని అధ్యయనం చేస్తే వీరిలో 13.85 శాతం మందిలో సాధారణ ఊబకాయం, 57.71 శాతం మందిలో బొడ్డుచుట్టూ కొవ్వు (అబ్డామిల్ ఒబెసిటీ) ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, చక్కెర, కొవ్వున్న ఆహారంతో ఈ సమస్య పెరుగుతోంది.
ఎందుకిలా? : వయసు మీరాక శరీర ఆకృతి మారిందంటే అందుకు కారణాలు వెతకొచ్చు. కానీ యుక్త వయసులోనే చాలామందిని బొజ్జ సమస్య వేధిస్తోంది. ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలిలో మార్పులు, నడక, యోగా లాంటి కనీస వ్యాయామాలూ మానేయడంతో బొడ్డు చుట్టూ, నడుముకు ఇరువైపులా కొవ్వు పెరిగి శరీరం ఆకృతి మారిపోతోంది. ఆకారం చూసి నలుగురూ నవ్వుకుంటారో లేదో పక్కనపెడితే వయసుకు మించిన కొవ్వుతో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పవని, తక్షణమే అప్రమత్తం కాకపోతే ప్రమాదమని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పొట్టకాదు, సమస్యల పుట్ట :
- డయాబెటిస్, బీపీ, అధిక బరువుతో శరీరంలో సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. గుండె ప్రమాదంలో పడుతుంది.
- శరీరంలో చక్కెర స్థాయి అదుపు తప్పి, కిడ్నీ, నరాల సంబంధిత సమస్యలు వస్తాయి.
- మహిళల్లో హార్మోన్ల అసమతుల్యత, గర్భధారణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
- చురుకుతనం తగ్గుతుంది. శ్వాస సమస్యలు, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలకు ఆస్కారం.
- ఆత్మవిశ్వాసం లోపించి, మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
- బొడ్డు చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వు వల్ల హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, అధిక రక్తపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్, ఫ్యాటీ లివర్ లాంటి అనారోగ్యాలకు కారణమవుతుందని హార్వర్డ్ వర్సిటీ నివేదికలో వెల్లడైంది.
రోజువారీ నడక, వ్యాయామం లేకపోతే బొడ్డుచుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యతో శరీర ఆకృతి మారడంతోపాటు, అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ప్రమాదకరమైన ఈ పరిస్థితిని నిర్లక్ష్యం చెయ్యొద్దు. పిల్లలు ఆటలకు దూరం అవ్వడం, సెల్ఫోన్ చూసుకుంటూ తినడం, జంక్ఫుడ్ లాంటివీ బొజ్జ సమస్యకు కారణం. సరైన నిద్రలేకపోవడం, వ్యసనాలు లాంటివీ చేటు చేస్తున్నాయి.
- డాక్టర్ కొణతం రాంబాబు
ఇలా ప్రయత్నించి చూడండి :
- పొద్దున్నే ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీరు, గ్రీన్ టీ, నిమ్మరసం-తేనె, మెంతి గింజల నీరు, జీలకర్ర నీరు వంటివి తీసుకోవాలి.
- మెటబాలిజం పెంచే బాదం, వాల్నట్, ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఉండే అవిసె, చియాగింజలు తక్కువ క్యాలరీలతో ఆకలి తీర్చే దోసకాయ, ఆకుకూరలు తినండి.
- ఉదయం పాల ప్యాకెట్లకో, కూరగాయల కోసమో వెళ్లాల్సి వస్తే సరదాగా నడుచుకుంటూనో, సైకిల్పైనో వెళ్లండి.
- లిఫ్ట్లు, ఎలివేటర్, ఎస్కలేటర్లు ఎక్కకుండా మెట్లు ఎక్కి, దిగడానికి ప్రయత్నించండి.
- టీవీ, మొబైల్ చూస్తూ భోజనం చేస్తే అవసరానికి మించి తినే ప్రమాదం ఉంది. నిద్రకు రెండు గంటల ముందే ఆహారం తీసుకోండి.
- మైదా, చక్కెర, జంక్ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండండి. ప్రొటీన్లు, ఫైబర్ ఉండే ఆహారం తీసుకోండి.
- వేళకు తినాలి. రోజుకు 3 లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
