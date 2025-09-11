ETV Bharat / health

డ్రై ఫ్రూట్స్‌ ఎలా తినాలి? - ఏ వయసులో ఎన్ని తినాలి? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

-డ్రై ఫ్రూట్స్​ వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - మరి రోజుకు ఎన్ని తింటే మంచిదో మీకు తెలుసా?

Dry Fruits
Dry Fruits (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 11, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Dry Fruits Benefits: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అనగానే అందరికీ టక్కున గుర్తొచ్చేవి నట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్. కానీ ఎలా? రోజుకు ఎన్ని? ఏ వయసుల వారు ఎలా తినాలి? ఇలా రకరకాల సందేహాలు చాలా మందికి వస్తుంటాయి. అందుకే బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, వేరుశెనగ, వాల్​నట్స్, ఖర్జూర, ఎండుద్రాక్ష, అంజీరా వంటి వివిధ రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్​ను ఎలా తింటే శరీరానికి మేలు చేస్తుందో, వేటి వల్ల ఎలాంటి లాభం ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బాదం : ఇందులో విటమిన్ E, మెగ్నీషియం, ఫైబర్, ప్రోటీన్, కాల్షియం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పొటాషియం, జింక్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి చర్మ సంరక్షణకు ఉపయోగపడటంతో పాటు గుండె సమస్యల బారిన పడకుండా రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుందని పేర్కొన్నారు. బాదంలో ఉండే ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెరను మరింత స్థిరంగా ఉంచుతుందని, ఇది రక్తంలో చక్కెర పెరుగుదల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇక రోజుకి 6 నుంచి 7 పలుకుల వరకు తినొచ్చని, వీటిని నేరుగా కంటే నానబెట్టినవి తినడం వల్ల పోషకాలు అధికంగా అందుతాయని వివరించారు.

Almond
బాదం (Getty Images)

వేరుశెనగ : వీటిని తినడం వల్ల శక్తి స్థాయిలు పెరగడంతో పాటు గుండె సమస్యల నుంచి రక్షిస్తుందని చెబుతున్నారు.

ఖర్జూర, ఎండుద్రాక్ష : వీటిని రోజుకి 1 నుంచి 2 వరకు తినొచ్చని, మధుమేహం ఉన్నవారు తినకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎక్సర్​సైజ్ చేసే వారికి ఇవి తక్షణ శక్తినిస్తుందని, నానబెట్టినవి తింటే ఇంకా మంచిదని తెలిపారు.

Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)

అంజీరా : ఇందులో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ సమృద్ధిగా ఉంటాయని, ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెబుతున్నారు. అంజీరాలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గడంతో పాటు రక్తపోటు, బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. వీటిని రోజుకి 1 నుంచి 2 వరకు నానబెట్టి తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

3 ఏళ్లు లోపు పిల్లలకి డ్రై ఫ్రూట్స్​ని పొడిలా చేసి ఇవ్వాలి. నేరుగా ఇవ్వకపోవడం మంచిది. ఆరు ఏళ్లు పైబడిన వారికి రోజుకి 3 నుంచి 4 వరకు అన్నీ కలిపి పెట్టొచ్చు. పెద్దవాళ్లు, డైట్ చేసేవారు 30 గ్రాములు తింటే సరిపోతుంది. అన్నీ నట్స్ కలిపి సలాడ్​లాగా తింటే మేలు. ఎందుకంటే వీటిలో మోనోశాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్​ ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్​లను పెంచుతాయి_ కస్తూరి కృష్ణవేణి, న్యూటిషనిస్ట్

జీడిపప్పు : ఇది ఒక రుచికరమైన, పోషకమైన ఆహారం. ఇది ఎముకలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యానికి, బరువు తగ్గడానికి, డయాబెటిస్ నియంత్రణకు సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇందులోని మెగ్నీషియం లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నిద్రలేమి సమస్యలు ఉన్న వారికి మంచి ఆహారమని వివరించారు. వీటిని రోజుకి 3 నుంచి 4 వరకు తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

Cashew nuts
జీడిపప్పు (Getty Images)

వాల్​నట్స్ : ఇందులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరిచి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యానికి, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నివారించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు.

పిస్తా : ఇవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచి గుండె సంబంధింత జబ్బులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని National Library of medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇందులో ల్యూటీన్, జియాంక్సితిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని, ఇవి కంటి రెటీనా మధ్యభాగం దెబ్బతినకుండా రక్షణ కల్పిస్తాయని వివరించారు.

Pistachio
పిస్తా (Getty Images)

ఆప్రికాట్స్ : వీటిలో విటమిన్ ఎ అధికంగా ఉంటుందని, ఇది కంటి సంరక్షణకు ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

