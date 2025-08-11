Dry Eyes Symptoms and Causes : మనసును మెలిపెట్టే బాధ కలిగినా, పట్టరాని ఆనందం వచ్చినా, మనకి తెలియకుండానే జలజలా కన్నీళ్లు రాలుతాయి. కంటికి, కన్నీటికి ఉన్న బంధం విడదీయలేనిది. కంటి ఆరోగ్యానికి కన్నీళ్లు కీలకం. ఇప్పుడా కన్నీటికే కష్టం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏడుస్తుంటే కన్నీళ్లు రావడం లేదు. కడుపుబ్బా నవ్వితే ఆనంద బాష్పాలూ రాలట్లేదు. గంటల తరబడి మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, కంప్యూటర్లు, టీవీలకు అతుక్కుపోవడంతో చాలా మందిలో డ్రై ఐస్ సమస్య రోజురోజుకూ ఎక్కువవుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు రకరకాల కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, స్క్రీన్ టైం పెరగడమనేది ఎక్కువ మందిలో ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో డ్రై ఐస్కు కారణాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కళ్లు తడి ఆరిపోవడం వల్ల కళ్లల్లో మంట, దురద, ఎర్రగా మారడం, నొప్పి, చికాకు, కరకర లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని nhs.uk అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ డ్రై ఐస్ బాధితుల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నాయని పలు పరిశోధనల్లో తేలింది. ముఖ్యంగా పట్టణ యువతలో ఏకంగా 40 శాతం మంది టీనేజర్లలో ఈ డ్రై ఐస్ లక్షణాలు కన్పిస్తున్నాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిత్యం కంప్యూటర్పై పనిచేసే ఐటీ, ఇతర ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఈ సమస్య బారిన పడుతున్నారని వివరించారు. సాధారణంగా, కళ్లు పైన ఉన్న గ్రంథులు కళ్లును తడిగా ఉంచడానికి కన్నీళ్లును ఉత్పత్తి చేస్తాయని, వాటి పనిని అవి చేయనప్పుడు కళ్లు పొడిబారడం జరుగుతుందని National Eye Institute అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఈ లక్షణాలతో జాగ్రత్త :
- కళ్లల్లో ఇరిటేషన్, నొప్పి, మంట లేదా ఎర్రబడడం
- కంటిలో నీరు లేకుండా పొడి బారినట్లు కనిపించడం
- ఆకారంలో కళ్లు చిన్నవిగా కనిపించడం, కంట్లో ఏదో పడినట్లు ఇబ్బంది
- దృష్టి మసకబారటం, దీర్ఘకాలంలో కంటి చూపు తగ్గినట్లు అనిపించడం
- ప్రకాశవంతమైన కాంతిని చూడలేకపోవడం
- కొద్దిసేపు పుస్తకం చదివినా కళ్లు అలసిపోయినట్లు అనిపించడం
కనురెప్పల ఆర్పక పోవడంతో :
సాధారణంగా ప్రతి వ్యక్తి నిమిషానికి 16 నుంచి 17 సార్లు కళ్లు ఆర్పుతుంటారని, మొబైల్, కంప్యూటర్ స్క్రీన్లు తదేకంగా చూసినప్పుడు ఇది తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కంట్లోని తడి వేగంగా ఆవిరై కళ్లలో ఉండే టియర్ ఫిల్మ్ ప్రభావితం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. టియర్ ఫిల్మ్ లిపిడ్ లేయర్, ఆక్వాస్ లేయర్, మ్యూకస్ లేయర్ అనే మూడు పొరలతో ఏర్పడుతుందని, వీటి వల్లే కళ్లు తడిగా, తేజోవంతంగా ఉంటాయని తెలిపారు.
కనురెప్పల్లో ఉండే మెబోమియన్ గ్రంథులు టియర్ ఫిల్మ్కు అవసరమైన లిపిడ్లను అందిస్తాయని, కంటిలోని తడి ఆవిరి కాకుండా ఈ గ్రంథులు నివారిస్తాయని పేర్కొన్నారు. దీర్ఘకాలం పాటు కళ్లపై ప్రకాశవంతమైన కాంతి పడటం వల్ల టియర్ ఫిల్మ్తో (Tear film) పాటు మెబోమియన్ గ్రంథులు దెబ్బతిని కళ్లు డ్రై అవుతాయని వివరించారు. పర్యావరణ కాలుష్యం, ఆటో ఇమ్యూన్వ్యాధులు, కాంటాక్ట్ లెన్స్లు వాడటం, హార్మోన్లలో మార్పులు, కొన్ని రకాల ఔషధాలు, ఎలర్జీలు సైతం ఈ సమస్యను పెంచుతాయని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. కళ్లు పొడిబారే పరిస్థితిని బ్లింక్ సంక్షోభమని అంటున్నారు.
రోజుకు 4 గంటలకు పైగా ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు వినియోగిస్తే డ్రైఐస్ సమస్య ఎక్కువవుతుంది. ఈ సమస్యను పట్టించుకోకపోతే దీర్ఘకాలంలో తీవ్రమవుతుంది. లక్షణాలు గుర్తించిన వెంటనే చికిత్స తీసుకుంటే డ్రైఐస్ నుంచి పూర్తిగా బయటపడొచ్చు. 20-20-20 నియమం పాటించడం వల్ల కొంత వరకు ఉపశమనం ఉంటుంది. ప్రతి 20 నిమిషాలకు 20 అడుగుల దూరంలోకి 20 సెకన్ల పాటు తదేకంగా చూడాలి. ఫలితంగా ఎక్కువసార్లు కళ్లు ఆర్పినట్లవుతుంది_డాక్టర్ సి. జగదీష్రెడ్డి, కార్నియా, రిఫ్రాక్టివ్ సర్జన్
ఎంత సేపు చూస్తే : రోజుకు 4 గంటల కంటే ఎక్కువ స్క్రీన్ టైం ఉన్నవారికి డ్రైఐస్ అవకాశం రెండింతలు ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య పెద్దవారిలోనే కాకుండా పిల్లల్లో కూడా, ఫోన్కు అతుక్కుపోవడం వల్ల వారిలోనూ ముప్పు ఎక్కువేనని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ను(Computer screen) ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా పెట్టుకుని చూసే వారికీ మరింత ప్రమాదంటున్నారు. ఏసీ గదిలాంటి పొడి వాతావరణంలో ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు ఎక్కువగా చూడటంతో సమస్య ఎక్కువవుతుందని వివరించారు.
చికిత్స సమగ్రంగా : డ్రైఐస్ లక్షణాలతో వచ్చేవారికి కార్నియా ఫిలిం ఎనాలసిస్, ఇతర పరీక్షలతో సమస్యను గుర్తించి చికిత్స అందజేయాలని ప్రభుత్వ నేత్ర వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ రాజలింగం చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా స్క్రీన్ టైం తగ్గించడమే కాకుండా ఎక్కువసార్లు కళ్లను బ్లింక్ చేయాలంటున్నారు. దుమ్ము, ధూళి పడకుండా గాగుల్స్ వాడాలని, కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని పనిచేసేటప్పుడు ఆల్ట్రావయొలెట్ ఫిల్డరింగ్ అద్దాలను వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు. వైద్యుల సూచనలతో లూంబ్రికెంట్ డ్రాప్స్ వాడటం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని, గోరువెచ్చని నీటితో కనురెప్పలు శుభ్రం చేసుకోవడం, కళ్ల చుట్టూ సుతిమెత్తగా మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
