శరీరంలో తగినంత నీరు లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా? రోజుకు ఎంత వాటర్ తాగాలి? - DRINKING WATER IS GOOD FOR HEALTH

Published : April 18, 2025 at 3:27 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Drinking Enough Water is Good for Health : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. భానుడి సెగలకు విరుగుడు మంచి నీరే! ఇతర శీతల పానీయాల కన్నా స్వచ్ఛమైన నీరే వేసవి తాపం నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మానవుడి శరీర బరువులో 75 శాతం వరకు నీరు ఉంటుందని, శరీరం సరిగా పని చేయాలంటే ప్రతి కణానికి అవయవానికి సరిపడా నీరు అందాలంటున్నారు.

శరీరంలోని వ్యర్థాలను మూత్రం, చెమట, మల విసర్జన ద్వారా తొలగించడానికి నీరు సహాయపడుతుంది. శరీర ఉష్ణోగ్రతలను సాధారణ స్థాయిలో ఉంచడానికి నీరు దోహదపడుతుంది. కీళ్లకు కుషన్ లాంటి ప్రభావాన్ని అందించడంతో పాటు సున్నితమైన కణజాలాలను రక్షిస్తుంది. నోటిలో సరిపడా లాలాజలం ఉత్పత్తి కావడానికి నీటి అవసరం చాలా ఉంది. ఒబేసిటీని తగ్గించుకోవడానికీ, రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయి మెరుగుపరచుకోవడానికి నీరు ఉపయోగపడుతుందని NIH పరిశోధనలో తేలింది.

వాటర్ (Getty images)

గుర్తుంచుకోండి : నీరు, ఆహారం, ఇతర పానీయాలు ద్వారా శరీరానికి ద్రవాలు అందాలి. శరీరానికి అవసరమైన నీటిలో 20 శాతం ఆహారం ద్వారానే అందుతుంది. కీర, పుచ్చకాయ వంటి వాటిలో గణనీయంగా నీరు ఉంటుంది. కాఫీ, టీలు రోజుకు 300 మి.గ్రా కన్నా ఎక్కువగా తీసుకుంటే స్వల్పస్థాయి డైయూరిటిక్ ప్రభావం తలెత్తుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎనర్జీ డ్రింక్స్, శీతల పానీయాలు వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదని, వాటిలో కెఫిన్, చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. వీటితో పాటు మద్యం కూడా డైయూరిటిక్ ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుందని, ఫలితంగా శరీరం ఎక్కువగా నీటిని కోల్పోతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు సాధారణ నీటిని తాగడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

వాటర్ గ్లాస్ (Getty images)

సమతౌల్యతకు యంత్రాంగం ఉంది : శరీరంలోని యాంటీ డై యూరెటిక్ హార్మోన్(ADH), రెనిన్-యాంజియెటెన్సిన్ - ఆల్డోస్టెరాన్ వ్యవస్థ (RAAS) కలిసి పనిచేస్తూ శరీరంలో నీటి సమతౌల్యతను కాపాడుతుంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవి శరీరంలో నీరు శాతం తగ్గినప్పుడు ఒంట్లోని ద్రవాలను సంరక్షించుకుంటాయి. చెమటను తగ్గించడం, మూత్రాన్ని చిక్కగా చేయడం ద్వారా ఈ ఇబ్బందిని అధిగమిస్తాయని తెలిపారు. అందువల్ల నీరు తక్కువగా తాగినవారు కూడా కొంత సేపు సాధారణంగానే పనిచేయగలుగుతారని నిపుణులు వివరించారు.