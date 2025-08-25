Drinking Coffee and Tea Linked to Healthier Hearts and Longer Lives : లేచీలేవగానే కప్పు టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. దీంతో మహిళలు నిద్రలేస్తూనే టీ లేదా కాఫీ కోసం వంటింట్లో అడుగుపెడతారు. ఇలా వేడివేడిగా టీ లేదా కాఫీ గొంతులోకి వెళ్లితేనే వాళ్ల రోజు మొదలవుతుంది. ఈ క్రమంలో వీటిని ఎప్పుడు, ఎలా తాగితే లాభం, ఎంతసేపు మరిగించాలీ అన్న దానిమీదా రకరకాల పరిశోధనలు వచ్చాయి. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
టీ ఇలా : కాఫీ, టీలు అనేవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన పానీయాలు. రోజులో రెండు నుంచి నాలుగు కప్పుల టీ తాగితే ధమనులు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని, ఫలితంగా మతిమరపు, గుండె జబ్బులు తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా రోజులో ఒక కప్పు టీ మాత్రం తాగితే డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందనీ, మూడు కప్పులు తాగితే జీవితకాలం పెరిగే అవకాశం ఉందని తాజా అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, వైట్ టీ అని ఇలా రకరకాల టీల్లోనూ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలున్న ఫైటోకెమికల్స్ ఉంటాయని, ఇవి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూ కేజల్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు. ఈ క్రమంలో టీ తయారుచేసే విధానంలో తేడాల వల్ల ప్రయోజనాలు అటూ ఇటూగా మారతాయంటున్నారు. టీని మరగించే సమయాన్ని బట్టి దానిలోని పోషకాలు లభిస్తాయని తెలిపారు.
మాములుగా టీ రకం ఏదైనా రెండు నిమిషాలే మరిగించాలని, అయితే బ్లాక్ టీని ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగిస్తే అందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను అధిక స్థాయిలో పొందొవచ్చని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, గ్రీన్టీని ఎక్కువసేపు వేడినీళ్లలో వేసి ఉంచితే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు తగ్గిపోతాయని పేర్కొన్నారు. గ్రీన్, బ్లాక్ టీలో ఉండే పాలీఫెనోలిక్ సమ్మేళనాలు హృదయ సంబంధ వ్యాధుల నివారణలో, ముఖ్యంగా అథెరోస్క్లెరోసిస్, కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్లో ప్రయోజనకరమైన ప్రభావాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
కాఫీ అలా : కాఫీ ఏ సమయంలో తాగామనే దాన్నిబట్టి దాని ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్నారు హార్వర్డ్, ట్యులేన్ యూనివర్సిటీలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు. ఈ క్రమంలో 40 వేల మంది ఆరోగ్య పరిస్థితి, వారి ఆహార అలవాట్లుని గమినించి పరిశోధన వివరాల్ని తెలిపారు. కాఫీని ఉదయం పూట మాత్రమే తాగేవాళ్లలో గుండె జబ్బులతో పాటు భిన్న రకాలుగా ప్రాణహాని తగ్గుతున్నట్లుగా చెబుతున్నారు. రెండు కప్పులు తాగితే ప్రయోజనాలు ఇంకాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
రోజూ కాఫీని తాగని వారితో పోలిస్తే, రెండు నుంచి మూడు కప్పులు తాగేవారికి హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, మరణాల ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇది ఒక పరిశీలన మాత్రమేననీ దీన్ని 100 శాతం చెప్పలేమంటున్నారు. అయితే, మార్నింగ్ టైం శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ స్థాయిలు అధికంగా ఉండటం వల్ల, కాఫీలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ రసాయనాలు ప్రభావవంతంగా పనిచేయడమే ఇందుకు కారణం కావొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
