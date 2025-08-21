Double Chin Causes and Treatment Options: చంద్రబింబం లాంటి ముఖం కావాలని ఎవరికుండదు? అదే, కాస్తంత బరువు పెరిగితే ముఖంలోనూ తేడా వచ్చేస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా గడ్డం కింద కొవ్వు పేరుకుపోయి డబుల్చిన్ సృష్టంగా కనిపిస్తుంది. అందాన్నీ, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మార్చేసే ఈ 'ఎక్కువ'ను ఎలా తగ్గించుకోవాలి? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సాధారణంగా మహిళలు వేడుక కోసం అందంగా ముస్తాబై అద్దంలో చూసుకోవడం సహజం. ఎంత మేకప్ వేసుకున్నా గడ్డం కింద కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్న డబుల్చిన్ ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తోంది. దీంతో కొందరమ్మాయిలు నలుగురిలోకి వెళ్లడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ, కాస్త దృష్టి పెట్టి, ఓపికగా ప్రయత్నిస్తే ఈ లోపాన్ని అధిగమించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎందుకిలా?:
- అధిక బరువు, హైపోథైరాయిడ్ బాధితుల్లో డబుల్ చిన్ సాధారణం. గర్భధారణ సమయంలోనూ ఇది రావచ్చని, మరికొందరిలో వారసత్వంగా వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
- వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మం కొల్లాజెన్, స్థితిస్థాపకతను కోల్పోతుందని, కండరాలు బలహీనం కావడంతో మెడ, దవడలోని చర్మం వదులుగా మారుతుందని వివరించారు.
- ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్లు వినియోగించేటప్పుడు ఎక్కువగా కిందికి చూడటం వల్ల మెడ, దవడ కండరాలు బలహీనంగా మారి డబుల్ చిన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
డబుల్చిన్కు కారణాలేంటో తెలుసుకుని, దానికి అనుగుణంగా చికిత్స తీసుకోవాలి. ఆహార నియమాలు, వ్యాయామం ద్వారా సమస్యను చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. జంక్, అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలి. పీచు పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి. పొట్టు తక్కువగా తీసిన ధాన్యాలు, వేరుశనగ, సబ్జా గింజలు తీసుకోవాలి_మానస, పోషకాహార నిపుణులు
సహజంగా తగ్గొచ్చు : ఈ సమస్యకు పరిష్కారం బరువు తగ్గడమంటున్నారు. కాస్త ఎక్కువ సమయం పట్టినా ఇదే మంచి మార్గమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒబెసిటీ ఉన్నవారైతే శరీర బరువులో 10 నుంచి 15 శాతం తగ్గితే డబుల్ చిన్ కూడా పోతుందని పేర్కొన్నారు. అయితే, రోజూ కరిగించే వాటి కంటే 300 నుంచి 500 క్యాలరీలు అదనంగా ఖర్చు చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
డబుల్ చిన్ సమస్య తక్కువగా ఉంటే జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవడం, దవడ వ్యాయామాల ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. గుడ్లు, చేపలు, చికెన్ తదితరాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే కొవ్వు కరిగినా కండరాలు బలంగా ఉంటాయని తెలుపుతున్నారు. అలాగే, గింజలు, నట్స్, ఆలివ్ ఆయిల్ అనేవి చర్మ స్థితిస్థాపకతకు సహకరిస్తాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా జాలైన్ (దవడ) వ్యాయామాలు కూడా డబుల్ చిన్ తగ్గేందుకు ఉపకరిస్తాయని, అలాగే రోజుకు 2 నుంచి 3 లీటర్ల నీరు తాగలని సలహా ఇస్తున్నారు.
తాత్కాలికంగా డబుల్ చిన్ తక్కువగా కనిపించాలంటే మేకప్ ద్వారా అడ్జస్ట్ చేస్తారు. అవసరమైతే ఇతర చికిత్సలు చేస్తారు. వెంటనే ఫలితం రావాలనుకోవడం సరికాదు. 3 నెలల నుంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది_సునీత, కాస్మెటాలజిస్ట్
రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ : రేడియో ఫ్రీక్వెన్షీ (ఆర్ఎఫ్) చికిత్సలో చర్మాన్ని బిగుతుగా చేసి, గడ్డం కింద కొవ్వు తగ్గించడానికి వీలుందని, ఇందులో థెర్మేజ్, వీనస్ ఫ్రీజ్, ఎక్సిలైజ్ అల్ట్రా, మార్ఫస్ 8 సాంకేతికతలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు. చర్మ ఉపరితలం దెబ్బతినకుండా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను లోపలి పొరల్లోకి పంపిస్తారని, ఇవి శరీరం మరింత కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి సహకరిస్తాయని పేర్కొన్నారు. దీంతో వదులైన చర్మం బిగుతుగా మారుస్తుందని, గడ్డం కింద కొవ్వు కణాలు కరిగిపోతాయని చెబుతున్నారు. కొద్ది వారాల్లో ఆ ప్రాంతం దృఢంగా మారి, సరైన ఆకృతిలోకి వస్తుందని వివరించారు. ఈ ప్రక్రియకు 6 నుంచి 10 సెషన్స్ పడతాయని, ఒక్కో సెషన్కు ఖర్చు రూ.2500 నుంచి మొదలవుతుందని, నొప్పి లేకుండా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
లైపోసక్షన్ : డబుల్ చిన్ మరీ ఎక్కువగా ఉంటే లైపోసక్షన్ మెరుగైన చికిత్స అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో సన్నటి కాన్యులాను లోపలికి పంపి, అధిక కొవ్వును కరిగిస్తారని తెలిపారు. కొందరిలో గడ్డం బాగా వెనక్కి ఉంటుందని, అలాంటి వారికి 'చిన్ అగ్మెంటేషన్' ద్వారా ఇంప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటిలో ఏ చికిత్స చేయాలన్నిది ప్లాస్టిక్ సర్జన్లు నిర్ణయిస్తారని తెలిపారు. ఈ సమస్యకు కొంత మంది ఇంజెక్షన్లు తీసుకుంటున్నారని, వీటివల్ల దుష్ప్రభావాలకు ఆస్కారం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ డబుల్ చిన్ మధ్యస్థమైతే రేడియో ఫ్రీక్వెన్షీ, అల్ట్రా సౌండ్ థెరపీ, క్రియోలిపోలిసిస్, కైబెల్లా చికిత్సలు ప్రయత్నించవచ్చని, తీవ్రమైతే లేజర్ ఆధారిత లైపోలిసిస్, లైపోసక్షన్ చేస్తారని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
