ETV Bharat / health

టాయిలెట్‌లో ఎంతసేపు కూర్చుంటున్నారు? - ఆ నిమిషం దాటితే ఈ సమస్యలు తప్పవట! - PROBLEMS WITH USING PHONE IN TOILET

PROBLEMS WITH USING PHONE IN TOILET ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : April 19, 2025 at 2:31 PM IST | Updated : April 19, 2025 at 4:36 PM IST 3 Min Read

How Much Time We Spend in Toilet : ఉదయం లేవగానే చేతిలో ఫోన్‌ పట్టుకుని టాయ్‌లెట్‌కు వెళ్తుంటారు కొందరు. కమోడ్‌పై కూర్చుని మెసేజెస్ చూసుకోవడం, చాట్‌ చేయడం, వీడియోలు చూడటం చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎంత సమయం గడిచిందో కూడా గమనించరు. అయితే ఇలా బాత్రూమ్‌లో కమోడ్‌పై కూర్చుని చాలా సేపు గడిపేస్తే తీవ్ర సమస్యలు తప్పవని పలు అధ్యయనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. రెస్ట్‌ రూమ్‌ను ఓ పరిధి వరకు వినియోగించాలని, దానిని దాటితే ముప్పు తప్పదంటున్నారు. అసలు టాయిలెట్​లో ఎక్కువసేపు కూర్చుంటే ఏం జరుగుతుంది? ఎంత సేపటి వరకు కూర్చోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. పైల్స్​కు అవకాశం: సాధారణంగా ఎక్కువ సేపు కమోడ్‌లపై కూర్చున్నప్పుడు పిరుదులు నొక్కుకుపోయి మలద్వారం మరింత కిందకు అవుతుంది. దీంతో పురీషనాళం వద్ద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. రక్త ప్రసరణ సరిగా జరగదు. ఫలితంగా దీర్ఘకాలంలో పైల్స్‌ వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. టాయిలెట్​లో ఎక్కువ సేపు గడిపితే మొలలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని Medline Plus of National Library Of Medicine​ ప్రచురించింది. ఇన్​ఫెక్షన్స్​: ప్రతి టాయిలెట్​​లోనూ ప్రమాదకరమైన సాల్మోనెల్లా, ఇ-కొలి వంటి బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా కడుపు నొప్పి, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్(యూటీఐ) వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. క్యాన్సర్​కూ దారి తీస్తుందట!: కొందరు టాయిలెట్​కి వెళ్లి వచ్చాక హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడం మర్చిపోతుంటారు. మరి కొందరైతే ఆ ఆలోచన లేకుండానే ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంటారు. ఒకవేళ చేతులు కడిగినా మొబైల్ మీద క్రిములు అలాగే ఉండిపోతాయి. ఫలితంగా తినే ఫుడ్​తో పాటు ఆ బ్యాక్టీరియా కడుపులోకి వెళ్లి అతిసారం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి జీర్ణ సమస్యలకు దారి తీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంకా మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొనేలా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక మలబద్ధకం కారణంగా ఇతర సమస్యలు వస్తాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాన్సర్​కు దారి తీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Last Updated : April 19, 2025 at 4:36 PM IST