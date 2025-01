ETV Bharat / health

మధుమేహంతో బాధపడేవారు దీనికి దూరంగా ఉండాలట! షుగర్ తగ్గుతుందని తీసుకోవద్దట!! - ARTIFICIAL SWEETENERS GOOD OR BAD

Artificial Sweeteners Effect on Gut Microbiome: ఈ మధ్య కాలంలో డయాబెటిస్, అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వీటిని తగ్గించుకునేందుకు కొంతమంది చక్కెరకు బదులుగా కృత్రిమ తీపి పదార్థాలను తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కృత్రిమ తీపి పదార్థాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్ని ఆహార పదార్థాల్లాగే కృత్రిమ తీపి పదార్థాలు కూడా అందరికీ పడకపోవచ్చని అంటున్నారు. కొంతమందిలో వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా కడుపుబ్బరం, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. 2020లో Nature Reviews Endocrinologyలో ప్రచురితమైన "The impact of artificial sweeteners on gut health and glucose metabolism" అనే అధ్యయనంలో తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) కాబట్టి వీలైనంతవరకు వీటికి దూరంగా ఉండడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

క్యాలరీల విషయంలో: కృత్రిమ తీపి పదార్థాల్లో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. కొన్ని పదార్థాల్లో అయితే అసలు క్యాలరీలే ఉండవని చెబుతున్నారు. అందుకే కొంతమంది తమ ఫిట్‌నెస్ కాపాడుకోవడానికి, బరువు తగ్గడానికి ఇలాంటి కృత్రిమ తీపి పదార్థాలను తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటారు. అయితే ఆరోగ్యకరమైన బరువు ఉండాలంటే శరీరానికి అవసరమైన నిర్ణీత క్యాలరీల విషయంలో రాజీ పడకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సహజసిద్ధమైనవే!: సహజ సిద్ధంగా లభించే పదార్థాలను కృత్రిమ తీపి పదార్థాలు ఎప్పటికీ భర్తీ చేయలేవని నిపుణులు అంటున్నారు. కాబట్టి తక్కువ క్యాలరీలు ఉన్న తీపి పదార్థాల కోసం సహజంగా లభించే పదార్థాలను ఉపయోగించడమే మంచిదని చెబుతున్నారు. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల కేవలం రుచి మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే డయాబెటిస్ రోగులు కృత్రిమ తీపి పదార్థాలను వాడే విషయంలో సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిదని అంటున్నారు.

నీటి మోతాదు తగ్గకుండా: మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజూ తగినన్ని నీళ్లు తప్పనిసరి తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే కొంతమంది కృత్రిమ తీపి పదార్థాలు ఉన్న పానీయాలు తీసుకున్నప్పుడు నీళ్లు తాగకుండా ఉంటారు. కానీ, ఇలాంటి సమయంలో కూడా నీళ్లు తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నీళ్లు శరీరంలోని మలినాలను తొలగించి డీహైడ్రేషన్‌కు గురి కాకుండా కాపాడతాయని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కృత్రిమ తీపి పదార్థాలు ఉండే పానీయాలు, పదార్థాలకు సాధ్యమైనంతవరకు దూరంగా ఉండడమే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.