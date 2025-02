ETV Bharat / health

టీవీ చూస్తూ అన్నం తింటున్నారా? డిన్నర్​లో ఈ తప్పులు చేస్తే ఇబ్బందులు తప్పవట! - EFFECTS OF WATCHING TV WHILE EATING

మనలో చాలా మంది భోజనం చేసే సమయంలో టీవీ, ఫోన్ చూస్తూ తింటుంటారు. ఇలా టీవీ, ఫోన్​లు చూస్తూ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల తెలియకుండానే ఎక్కువ తినేస్తారని నిపుణులు అంటున్నారు. కాబట్టి అవి పక్కన పెట్టి కుటుంబంతో కలిసి భోజనం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. 2018లో Appetiteలో ప్రచురితమైన "The effects of eating dinner in front of the television on food intake and meal duration" అనే అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

కొంతమంది అన్నం, చపాతీలు ఎక్కువ మోతాదులో కూర తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటుంటారు. కానీ అన్నం అర కప్పు తింటే కప్పు కూర తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అందుతాయని చెబుతున్నారు. భోజనం చేసేందుకు చిన్న గిన్నెలను, ప్లేట్లను ఉపయోగించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తినాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల తక్కువ మోతాదులో ఆహారం తీసుకుంటారని వివరిస్తున్నారు. సోడా, టీ, చక్కెర ఉన్న పండ్ల రసాల వంటి వాటిల్లో కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయని తెలిపారు. రాత్రి వేళల్లో వీటిని తీసుకుంటే బరువు పెరుగుతారని హెచ్చరిస్తున్నారు.

