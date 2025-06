ETV Bharat / health

షుగర్ పేషెంట్లకు అలర్ట్ - వీటి జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిదంటున్న నిపుణులు! - DIABETIC PATIENTS AVOID VEGETABLES

Published : June 20, 2025 at 7:24 PM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Diabetic Patients Should not Eat these Vegetables : ఒక్కసారి డయాబెటిస్ నిర్ధారణ అయ్యిందంటే చాలు! ఇక ఏం తినాలి? ఏఏ పదార్థాలు తినకూడదు? షుగర్ అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఎంత సేపు వ్యాయామం చేయాలి? ఇలా సవాలక్ష సందేహాలు వస్తాయి. అడుగు వేయాలన్నా, తినాలన్నా ప్రతీది లెక్కలు వేసుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని, రోజూ సరైన టైంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని, లేదంటే సమస్య మరింత క్షిష్టంగా మారవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్న వారు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బంగాళాదుంపలు : వీటితో వండిన వంటను చిన్న,పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. వీటిలో స్టార్చ్ (పిండి పదార్థాలు) చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి, అంతేకాకుండా ఉడికించిన బంగాళాదుంపల్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ పరిమాణం అధికంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇవి సులభంగా జీర్ణం అవ్వడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ త్వరగా విడుదల అవుతుందని, దీంతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరుగుతుందని వివరించారు. అందుకే షుగర్ పేషంట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోకుండా పరిమితంగా తీసుకోవాలని, లేదంటే దూరంగా ఉండే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. బంగాళాదుంపల అధిక వినియోగం వల్ల టైప్ 2 డయాబెటిస్ పెరిగే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో తేలింది.

బంగాళాదుంపలు (Getty image)

మొక్కజొన్న : ఇందులో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉన్నా, కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని మోతాదుకు మించి తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి అమాంతం పెరిగిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

మొక్కజొన్న (Getty image)

చిలగడదుంపలు : ఇవి ఆరోగ్యాలకి చాలా మంచివని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలో ఫైబర్ లాంటి కొన్ని పోషకాలు ఉన్నప్పటికీ, బంగాళాదుంపల వలె ఇందులో పిండి పదార్థాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయని వివరించారు. అంతేకాకుండా గ్లైసెమిక్ సూచిక ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు. అందుకే వీటిని డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి వేగంగా పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.