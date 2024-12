ETV Bharat / health

ఈ మహిళలకు నిద్రలేమి, దంత సమస్యలు కూడా! - ఇలా చేయాలట! - DENTAL PROBLEMS IN MENOPAUSE

Dental Problems in Menopause ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

How to Reduce Dental Problems in Menopause: మహిళల్లో మెనోపాజ్ దశ కాస్త కఠినంగా ఉంటుంది. అయితే గతంలో 55 ఏళ్లు దాటిన వారిలోనే ఇది కనిపిచేంది. కానీ.. జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలా మంది 40 ఏళ్లలోనే ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఇక ఈ దశలో రుతుక్రమం ఆగిపోతుంది. ఫలితంగా మహిళలను అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో.. ఒంట్లో వేడి ఆవిర్లు, అరికాళ్లలో మంటలు, చెమటలు పట్టడం, నిద్రలేమి. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈ దశలో నోటి సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదాలూ ఎక్కువగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటి? వాటిని ఎలా అధిగమించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

శరీరంలో ఈస్ట్రోజన్‌ స్థాయులు తగ్గడం వల్ల లాలాజల ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీని కారణంగా నోరు పొడిబారటం (జీరోస్టోమియా), గమ్‌ ఇన్‌ఫెక్షన్లు (పెరియోడాంటల్‌) వచ్చే ముప్పు ఎక్కువని అంటున్నారు. నేషనల్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ హెల్త్​ సభ్యుల బృందం కూడా ఇదే విషయాన్ని ఓ అధ్యయనంలో స్పష్టం చేసింది(రిపోర్ట్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి). ఫలితంగా కావిటీస్, చిగుళ్ల వాపు, దవడ ఎముకలు బలహీన పడటం, రుచి తెలియకపోవడం, దంత క్షయం లాంటి సమస్యలూ మొదలవుతాయంటున్నారు. మెనోపాజ్‌ దశకు చేరుకున్న 50 శాతం మహిళల్లో ఈ లక్షణాలు ఉన్నట్లు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. 60 దాటిన వారిలో అయితే మరీ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

ఎలా అధిగమించాలంటే..