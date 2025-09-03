Delayed Sleep Phase Syndrome : సూర్యోదయం కన్నా ముందే నిద్రపోవడం, హాయిగా చదువుకోవడం, సాయంత్రమైతే ఆటలు, పాటలు, రాత్రి త్వరగా నిద్ర ఇవన్నీ గత కాలపు స్మృతులయ్యాయి. కానీ ప్రస్తుతం స్కూల్, కాలేజీల్లో తీవ్రమైన పోటీ, ఒత్తిడి, ఆడుకునే సమయం కూడా లేకపోవడం, రాత్రి ఎప్పుడు నిద్రపోతామో, ఏ సమయానికి నిద్రలేస్తామో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి పిల్లల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సర్కేడియన్ రిథమ్ అస్థవ్యస్థమై రకరకాల సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని, ముఖ్యంగా వారి జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోతుందని, శరీరం చురుకుదనాన్ని కోల్పోతుందంటున్నారు. ఈ పరిస్థితిని డిలేడ్ స్లిప్ ఫేజ్ సిండ్రోమ్ (DSPS) లేదా మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటారు. ఈ క్రమంలో యువతను నిర్వీర్యం చేసే సిక్నెస్కు కారణాలు, దీని వల్ల ఎలాంటి తీవ్ర ప్రభావాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?
కారణాలు చాలా : విద్యాసంస్థల సమయాలు, వాటి దూరం కారణంగా తీవ్ర అలసటకు గురవ్వడంతో పాటు ఎసైన్మెంట్ల ఒత్తిడితో నాణ్యమైన నిద్రకు దూరమవుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంతమంది అర్ధరాత్రి వరకు ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్లు, స్క్రీన్ చూడడంతో ఎడతెగని ఆలోచనలు చుట్టుముట్టి ఓ పట్టాన నిద్ర పట్టడం లేదని పేర్కొన్నారు. రోజుకు 6 గంటలు మించి అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ రేటు, స్క్రీన్ వాడే వారిలో నిద్ర నాణ్యత తక్కువగా ఉండటం, అలసట, పగటిపూట నిద్రపోవడం, ఏకాగ్రత లేకపోవడం వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నారని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో చిన్న వయసులో నిద్రలేమి ఎక్కువగా ఉన్నవారు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా వంటి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారని వివరించారు. అంతేకాకుండా నిద్రలేమితో మెదడులోని కొన్ని భాగాల పనితీరు మారుతున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. దీంతో భావోద్వేగాల నియంత్రణ పట్టుతప్పుతుందని పేర్కొన్నారు.
రాత్రి భోజనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 7.30లోగా ముగించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ చాలా కుటుంబాల్లో ఇలా జరగకపోగా రాత్రి 9 గంటల తర్వాత భోజనం చేసే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు. ఇక యువత అయితే పార్టీలనీ, ఎసైన్మెంట్లనీ రాత్రి పొద్దుపోయేదాకా కాలక్షేపం చేస్తున్నారని, ఇలా ఆలస్యంగా తినడం జీవక్రియపై దుష్ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. డిలేడ్ స్లిప్ ఫేజ్ సిండ్రోమ్ అనేది మొత్తం ఆరోగ్యం, జ్ఞానం, ప్రవర్తనపై హానికరమైన ప్రభావాలను చూపుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఆ తర్వాత తీవ్ర ప్రభావాలు : నిద్రలేమి, నిద్ర రుగ్మతలు యువకులుగా ఉన్నప్పుడు దీని ప్రభావం పైకి కనిపించకున్నా, దీర్ఘకాలంలో చాలా నష్టం జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి సంచిత ప్రభావాలు రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం, నిరాశ, గుండెపోటు, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచడంతో సహా విస్తృత శ్రేణి హానికరమైన ఆరోగ్య పరిణామాలతో ముడిపడి ఉన్నాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అలాగే, జీర్ణక్రియ నెమ్మదించడంతో శరీరంలో కొవ్వు నిల్వలు పెరుగుతాయని, రాత్రిపూట కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను తక్కువగా తిన్నా కూడా జరిగే నష్టం ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాలో మూడింట ఒక వంతు పెద్దవారు 'మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్' బారినపడినట్లుగా పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. భారత్లోనూ ఈ తరహా బాధితుల సంఖ్య క్రమేణా పెరుగుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మంచి నిద్రే మందు : నిద్రలేమి సమస్యలను అధిగమించేందుకు హాయిగా నిద్రపోవడమే మేలని, లేదంటే అది చికిత్సల వరకూ వెళుతుందంటున్నారు. పడుకోవడానికి కనీసం గంట ముందు మొబైల్స్, టీవీలు, ఇతర ఎలక్ట్రికల్ డివైజ్లను కట్టిపెట్టాలని, రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవటం, లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. వ్యాయామం, శారీరక శ్రమతో కంటి నిండా నిద్ర పడుతుందని, ఆటలతో పాటు ధ్యానం, యోగా, ప్రాణాయామాలతో మనసు కుదురుగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ స్థితి నాణ్యమైన నిద్రకు దోహదపడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
సూర్యరశ్మితో : శరీరానికి తప్పనిసరిగా సూర్యరశ్మి సోకేలా చూసుకోవాలని, ఉదయం పూట ఒంటికి ఎండ తగిలినవారికి మెలటోనిన్ హార్మోన్ బాగా ఉత్పత్తవుతున్నట్టు పలు అధ్యయనాలు వెల్లడైంది. తద్వారా ఇలా పడుకోగానే అలా నిద్ర పట్టేస్తుందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఎండ వెలుగు తాకినప్పుడు మెదడులో సెరటోనిన్ హార్మోన్ విడుదలవుతుందని, ఫలితంగా ఆనందం, సంతోషం కలగజేసే ఎండార్ఫిన్ల స్థాయులు పెరుగుతాయని, మనసు ఉల్లాస భరితమవుతుందని వివరించారు. తద్వారా ఆందోళన, ఉద్రిక్తత తగ్గి, మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుందని, దీంతో ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చని తెలిపారు.
