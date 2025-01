ETV Bharat / health

మధ్యాహ్నం పని చేస్తుంటే నిద్ర వస్తుందా? ఆఫీస్ టైమ్​లో పడుకోవద్దంటే ఇలా చేయండి! - DAYTIME SLEEPINESS REASONS

By ETV Bharat Health Team

కాఫీలు, టీలు రాత్రి వద్దు: ముఖ్యంగా కాఫీ, టీల్లొ ఉండే కెఫిన్‌ నిద్రను దూరం చేస్తుందని పలు పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రాత్రి సమయంలో, భోజనం తర్వాత కాఫీ, టీలు తాగకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 2018లో Nutrients జర్నల్​లో ప్రచురితమైన "The Relationship Between Diet and Daytime Sleepiness" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

ఆరోగ్యవంతమైన నిద్ర కోసం చిట్కాలు

ఇందుకోసం రాత్రి పడుకునే ముందు పుస్తకం చదవటం అలవాటు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీంతో పాటు పసుపు కలిపిన పాలను నిద్రపోయే ముందు తాగాలని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా హాయిగా నిద్రపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇంకా రాత్రి పూట కచ్చితంగా 6 నుంచి 8 గంటల సమయం వరకూ నిద్రపోవాలని అంటున్నారు. దీంతో చిరాకు, అలసట, నీరసం దరి చేరవని.. ఫలితంగా రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారని అంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

మీరు ఎలా నడుస్తున్నారు? వాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా?

చలికాలంలో కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఏం జరుగుతుంది? వారు తాగకపోవడమే మంచిదని వైద్యుల సలహా