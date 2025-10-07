ETV Bharat / health

కారులో 'వాటర్ బాటిల్' పెట్టడం ప్రమాదకరమా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

-కార్లలో అధిక ఉష్ణోగ్రత - ప్లాస్టిక్ సీసాల నుంచి రసాయనాలు విడుదల అవుతాయంటున్న నిపుణులు!

Risks Plastic water Bottles Hot Cars
Risks Plastic water Bottles Hot Cars (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 7, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Risks of Plastic water Bottles in Cars: కారులో జర్నీ చేసేటప్పుడు మార్గమధ్యలో దాహమేస్తే, వాటర్ బాటిల్ కొంటాం. తర్వాత దాన్ని కారులోనే ఓ పక్కన పడేస్తాం. మళ్లీ నాలుగైదు రోజులకు, అదే బాటిల్​లో నీరు తాగుతాం! లేదంటే ఇంట్లోకి తెచ్చి ఫ్రిజ్​లో పెడతాం. కానీ, ఇవన్నీ మన ఆరోగ్యాన్ని హరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఎలాగనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వాటర్​ బాటిల్​ కొని నీళ్లు తాగిన తర్వాత బాటిల్​లోని నీరు వేడెక్కే దాకా కారులోనే ఉంచొద్దని లేదా ప్రయాణం పూర్తయ్యాక ఇంట్లోకి తెచ్చి, మళ్లీ ఆ బాటిల్​ను ఫ్రిజ్​లో పెట్టొద్దంటున్నారు నిపుణులు. అలా చేస్తే బాటిల్​లో బ్యాక్టీరియా పెరిగి, అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. కారులో ఉంచిన ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో నీరు సురక్షితం కాదని జపాన్, అమెరికాల్లో నిర్వహించిన పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే నీళ్లు తాగగానే బాటిల్​ను పడేయటం మంచిదంటున్నారు.

"గుండె కోత" లేకుండా - అధునాతన పద్ధతిలో కవాటం మార్పు - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

రిస్క్ ఏంటి?: హానికర బ్యాక్టీరియా, వైరస్, పాథోజన్ల పెరుగుదలకు సహాయపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని హైరిస్క్ ఫుడ్ కేటగిరీలోకి చేరుస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆల్కహాల్ రహిత శీతల పానీయాలు, ప్యాకేజ్ చేసిన తాగునీరు, ఖనిజాలు కలిగిన నీటిని ఈ విభాగంలోకి తెచ్చారని పేర్కొన్నారు. అలాగే, కాలం చెల్లిన, సరిగా నిల్వ చేయని డబ్బాల్లో బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉందని, తయారీ ప్రక్రియలో లోపాల వల్ల నీరు కలుషితం కావచ్చని తెలిపారు.

బ్యాక్టీరియా లోపలికి చేరితే : ఒకసారి బాటిల్ సీల్ ఓపెన్ చేసి నీరు తాగితే చేతులు, నోరు, గాలి నుంచి బ్యాక్టీరియా లోపలికి ప్రవేశించేందుకు వీలుంటుందని తెలిపారు. ఇలా బ్యాక్టీరియా చేరిన వాటర్​ తాగితే వికారం, తలనొప్పి, అలసట, కడుపు తిమ్మిరి, వాంతులు, విరేచనాలు, ఇతర జీర్ణ సంబంధ సమస్యలు తలెత్తుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శిశువులు, చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు, రోగనిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉన్న వారిపై ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని హెచ్చారిస్తున్నారు.

Risks Plastic water Bottles Hot Cars
ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ (Getty Images)

ప్లాస్టిక్ సీసాల నుంచి రసాయనాలు : మనం తాగే నీటి డబ్బాలు పాలీ ఎథలీన్ టెరెఫ్త్​లతో తయారవుతాయని, ఇవి వేడి వాతావరణం, సూర్యకాంతిలో ఉంచితే బీపీఏ, ఇతర రసాయనాలను విడుదల చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కారులో ప్రయాణించినంత సేపూ ఏసీ ఆన్​లో ఉంటుంది. నీరు కూడా చల్లగా ఉంటుంది. కానీ, ఎప్పుడైతే ఏసీ ఆపేస్తామో ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతుందని, బయట వాతావరణంలోని ఉష్ణోగ్రత కంటే అధికంగా మారిపోతుందని వివరించారు. అలాగే, కారు పార్కు చేసినప్పుడు ఉష్ణోగ్రత 70 డిగ్రీల వరకు చేరే అవకాశం ఉంటుందని, అంతటి ఉష్ణోగ్రతలో ప్లాస్టిక్ బాటిల్​లో నిల్వ చేసిన నీటిని తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరమని సూచిస్తున్నారు. PET ప్లాస్టిక్‌లతో తయారు చేసిన నీటి సీసాల నుంచి యాంటిమోనీ లీచ్ అవుతుందని, 25°C నిల్వ ఉష్ణోగ్రత వద్ద లీచింగ్ రేటు తక్కువగా ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనం వెల్లడైంది. అయితే, 50°C, అంతకంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద, యాంటిమోనీ విడుదల చాలా వేగంగా జరుగుతుందని పేర్కొంది.

Risks Plastic water Bottles Hot Cars
ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ (Getty Images)

ఆ మూలకాలన్నీ మన ఒంట్లోకి :

  • మనం తాగే ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్​లో బిస్పెనాల్ (బీపీఏ), యాంటీమనీ అనే రసాయనాలు ఉపయోగిస్తారు.
  • బీపీఏ అనేది పాలి కార్బొనేట్ ప్లాస్టిక్, ఎపాక్సీ రెసిన్​ల తయారీలో ఉపయోగించే సింథటిక్ రసాయనం. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ గట్టిగా, మెరిసేలా చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. యాంటీమనీ అనేది లోహ మూలకం.
  • నీటిలో బీపీఏ కలిస్తే, రక్తపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు, మెదడు పెరుగుదల, పిల్లల ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తుందని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా క్యాన్సర్, సంతానోత్పత్తి సమస్యలు, ఆస్తమా తదితర సమస్యలు వస్తాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.
  • కారులో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ల నుంచి యాంటీమోనీ (Sb), బిస్ ఫినాల్ A (BPA), థాలేట్‌ల వంటి రసాయనాలను నీటిలోకి లీక్ చేస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

పరిష్కారముంది!: వాటర్ బాటిల్ కొనే సమయంలో సీల్ చెక్ చేసుకోవడంతో పాటు గడువు తేదీని గమనించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవకాశం ఉన్నంత వరకు ప్రయాణ సమయంలో గాజు సీసా నీటిని ఉపయోగించడం మేలంటున్నారు. రాగి, స్టీల్ నీటి డబ్బాలనైనా తీసుకెళ్లొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

చేతులు, కాళ్లలో 'ఈ లక్షణాలు' కనిపిస్తున్నాయా? - లివర్ డేంజర్​లో ఉందని అర్థమట!

"BP" ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

