ETV Bharat / health

'గుండెకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - వీటికి దూరంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు

ఈ అలవాట్లతో గుండె ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందట!

Daily Habits that Hurt Heart
Daily Habits that Hurt Heart (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 20, 2025 at 2:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Daily Habits that Hurt Heart : సాధారణంగా గుండె జబ్బులు వృద్ధులకు లేదా అనారోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే వస్తాయని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, ఈ సమస్య ఆరోగ్యంగా ఉండే పిల్లలు, యువకులలో కూడా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం 50 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు ఎందరో గుండె సంబంధిత సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. ఇందుకు ఒత్తిడి, జీవనశైలి, హార్మోన్ల మార్పులే ప్రధాన కారకాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనం రోజు చేసే కొన్ని రకాల తప్పుల వల్ల దీర్ఘకాలిక గుండె సమస్యలకు కారణమవుతాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గుండెపోటు, పక్షవాతం లేదా ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా వచ్చే వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి వంటివి హృదయ సంబంధ వ్యాధులకు కారణాలుగా ఊహించుకుంటాం. కానీ, రోజువారీ జీవితంలో కొన్ని అలవాట్లు కారణంగా గుండెకు ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో అర్ధరాత్రి స్నాక్స్ తీసుకోవడం నుంచి అంతులేని స్క్రీన్ సమయం, భోజనం మానేయడం నుంచి అధిక ఉప్పు తీసుకోవడం వరకు, వయస్సు, లింగం లేదా శరీర పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా మన రోజువారీ అలవాట్లే మన గుండె ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Excessive screen time
అధిక స్క్రీన్ టైం (Getty Images)

దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి : తగినంత నిద్ర లేకపోతే ఒత్తిడి హార్మోన్ల స్థాయిలు, రక్తపోటు పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గుండెపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఈ క్రమంలో 8 గంటలు నిద్రించే వారితో పోలిస్తే, నిరంతరంగా 5 గంటలు లేదా అంతకంటే తక్కువ, 9 గంటలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిద్రించేవారిలో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల జీవక్రియ దెబ్బతింటుంది, వాపుకు కారణమవుతుంది, రక్తపోటు పెరుగుతుంది, హృదయ సంబంధ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని sleepfoundation అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

అధిక స్క్రీన్ సమయం : అధికంగా మొబైల్ ఫోన్‌లు, టీవీ స్క్రీన్ల వాడకం వల్ల కరోనరీ ఆర్టరీ వ్యాధి, గుండె వైఫల్యం, ఇస్కీమిక్ గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ అలవాట్లు ఒకేచోట కూర్చొని ఉండే జీవనశైలికి దారితీస్తాయని తెలిపారు. తద్వారా ఒబెసిటీ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని, ఇది గుండెకు మంచిది కాదని పేర్కొన్నారు. అధిక స్క్రీన్ సమయం కార్డియోమెటబోలిక్, హృదయ సంబంధ ప్రమాదాలతో సానుకూలంగా ముడిపడి ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

అర్ధరాత్రి స్నాక్స్ : ఈ అలవాటు వల్ల జీవక్రియ దెబ్బతిని, బరువు, కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, రాత్రిపూట భోజనం మానేయడం లేదా క్రమరహితంగా తినడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు అస్తవ్యస్తంగా మారి, గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

భోజనం తర్వాత స్నానం చేయొచ్చా? - వేడినీళ్లు, చన్నీళ్ల గురించి నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

too much salt
అధిక ఉప్పు (Getty Images)

అధిక ఉప్పు తీసుకోవడం : గుండెకు అత్యంత ప్రమాదకరమైన వాటిలో ఉప్పు ఒకటి. ప్రాసెస్ చేసిన చిరుతిండి ఆహారాలు, రెస్టారెంట్ భోజనం, పచ్చళ్లు ద్వారా చాలామంది రోజువారీ సిఫార్సు చేసిన దానికంటే ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో గుండె ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడినట్లేని హెచ్చరిస్తున్నారు. సోడియం ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తపోటు పెరగడంతో పాటు గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని CDC అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

అధిక ఉప్పు తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో సోడియం సాంద్రతలు పెరుగుతాయని, ఇది రక్త నాళాలలోకి ద్రవాన్ని ఆకర్షించి అవి ఉబ్బేలా చేస్తాయంటున్నారు. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుందని, దీంతో గుండె మరింత శక్తివంతంగా పనిచేయాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. ఫలితంగా గుండె కండరాలు మందగించడంతో పాటు గుండె వైఫల్యానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అధిక చక్కెర : తీపి పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం గుండెకు మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువగా చక్కెర తీసుకోవడం వల్ల గుండె సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని, ఇది ఇన్సులిన్ స్థాయిని అమాంతం పెంచడంతో పాటు రక్తపోటు, హార్ట్ బీట్​ని కూడా పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే తీపి పదార్థాలకు ముందు నుంచే దూరంగా ఉండడం మేలని తెలియజేస్తున్నారు.

too much sugar
అధిక చక్కెర (Getty Images)

తీసుకునే ఆహారం : పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు లేకపోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, గుండెకు రక్షణ కల్పించే ఫైబర్ అందదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనం రోజు తీసుకునే ఆహారం గుండెను రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఫైబర్, పండ్లు, కూరగాయలకు బదులుగా అధిక ఆహారం, చక్కెర, రెడ్ మీట్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే గుండె సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయని పేర్కొన్నారు. కొవ్వు అధికంగా ఉండే అనారోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ధమనులు గట్టిపడటం మరింత తీవ్రమవుతుందని, గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని nhs.uk అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

శారీరక శ్రమ లేకపోవడం : సాధారణ బరువు ఉన్న వ్యక్తులు కూడా శారీరక శ్రమ లేకపోతే అనారోగ్య బారినపడే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. శారీరక శ్రమ లేని జీవితం రక్త ప్రసరణను ప్రభావితం చేస్తుందని, ఇన్​ఫ్లమేషన్‌కు కారణమవుతుందని, ధమనులలో ప్లేక్ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుందని వివరించారు. ఈ క్రమంలో రోజువారీ శారీరక కదలిక, కేవలం నడవడం కూడా గుండె సంబంధిత ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందంటున్నారు.

దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి : అధిక ఒత్తిడి కారణంగా ధూమపానం చేయడం, అతిగా తినడం, శారీరకంగా చురుకుగా లేకపోవడం వంటి అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లకు దారితీస్తుందని American Heart Association అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ కారకాలు రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని తెలిపింది.

గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి మార్గాలు : రోజువారీ అలవాట్లలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందులో భాగంగా పోషక విలువలున్న ఆహారం తీసుకోవడం, రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడవడం, ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం వంటివి అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా, 30 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం వల్ల గుండె జబ్బులను నివారించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఉదయాన్నే 'బీపీ' ఎందుకు పెరుగుతుంది? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

ప్రీ-డయాబెటిస్ మధుమేహంగా మారుతుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

DAILY HABITS THAT HURT HEARTWHAT HABITS DAMAGE THE HEARTTHIS HABITS THAT HARM THE HEARTWHAT TO AVOID FOR HEART HEALTHBAD HABITS FOR HEART HEALTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.