భోజనం తర్వాత స్నానం చేయొచ్చా? - వేడినీళ్లు, చన్నీళ్ల గురించి నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

ప్రతి రోజు స్నానం చేస్తున్నారా? - ఎలా చేస్తే మంచిదో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Bathing is Good for Health
Bathing is Good for Health (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2025 at 11:59 AM IST

4 Min Read
Daily Bathing is Good for Health or Not : స్నానమంటే ఒంటిపై రెండు చెంబుల నీళ్లు చిమ్మరించుకోవడం కాదు. అది శరీరాన్ని, మనసును ఏకకాలంలో శుద్ధి చేసే ప్రక్రియ. అనారోగ్యాల్ని దరి చేరనివ్వని దైనందిన చికిత్స. తనువు, మనసుల్ని ఉత్సాహంగా ఉంచే ఔషధం. స్నానం చేసే సమయం, ప్రదేశం, పద్ధతులను బట్టి మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో స్నానం ఎప్పుడు, ఎలా చేస్తే మంచిదో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం! ఖాలీ కడుపుతోనే స్నానం చేయాలని ప్రకృతి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ హరికృష్ణ వెల్లడించారు.

చన్నీరే పన్నీరు : చన్నీటి స్నానం అనేక శారీరక సమస్యలను పరిష్కరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చన్నీటిని ఓ ముప్పులా చూసే శరీరం దాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సహజంగా స్పందిస్తుందని, అడ్రినలిన్ రష్​తో మెదడు నుంచి కాలి బొటన వేలి వరకూ ఏకకాలంలో ఉత్తేజితమవుతాయని పేర్కొన్నారు. చన్నీళ్లలో ఈత కొట్టేవాళ్లు ఊపిరితిత్తుల ఇన్​ఫెక్షన్లకు లోనుకారని, ఒకవేళ సోకినా తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా మెదడు, గుండె, రోగనిరోధక వ్యవస్థ, ఒత్తిడిని తగ్గించే హార్మోన్లు, హృదయ నాళాల్లో పేరుకునే కొవ్వులను ప్రభావితం చేస్తుందని వివరించారు. చన్నీళ్లు పడని వారు రెండు నిమిషాలకు మించి చన్నీటితో స్నానం చేయకూడదని తెలిపారు.

Bathing is Good for Health
Bathing is Good for Health (Getty Images)

సన్​బాత్ : ఉదయం 9 గంటల లోపు, సాయంత్రం 4-6 గంటల మధ్య 20-30 నిమిషాల మధ్య వీలైనంత వరకు శరీర భాగాలకు సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోవడమే 'సన్​బాత్'. దీని వల్ల 'డి విటమిన్' పుష్కలంగా లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా సెరటోనిన్, ఎండార్ఫిన్ వంటి హార్మోన్లు విడుదలై మానసిక సమస్యలు తగ్గుతాయని తెలిపారు.

వేడి నీటితో అలసట దూరం : 'నేచురల్ పెయిన్ కిల్లర్'గా వేడినీరు పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వేడినీటి స్నానంతో బిగుసుకున్న కండరాలు వ్యాకోచించి విశ్రాంత స్థితికి వస్తాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా మెడ, నడుమునొప్పి, సయాటికా, డిస్క్ నొప్పులున్న వారికి ఉపశమనం కలుగుతుందని, నొప్పి ఉన్న భాగాల్లో కొబ్బరి నూనె రాసుకొని వేడి నీళ్లు పడేలా చూసుకుంటే మెరుగైన ఫలితాలుంటాయి. అలాగే శరీరం పొడిబారి తెల్లగా మారకుండా కొంచెం కొబ్బరి నూనెను శరీరానికి రాసుకొని స్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. వేడి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ ప్రశాంతంగా ఉంటుందని, మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

Bathing is Good for Health
Bathing is Good for Health (Getty Images)

కడుపు చల్లగా, తొట్టి స్నానం : స్పైనల్ బాత్, హిప్ బాత్ అనే రెండు రకాల తొట్టి స్నానాలున్నాయి. దీని వల్ల రక్త ప్రసరణ ఎక్కువగా జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా రుతుస్రావ సమస్యలు, మలబద్ధకం, మొలలు, విరేచనంలో రక్తంపడటం, మలద్వారం వద్ద నొప్పి తదితర సమస్యల నుంచి స్వస్థత చేకూరుతుందని తెలిపారు. అలాగే ఆకలి లేమి, కడుపుబ్బరం, అజీర్తి సమస్యలను తొలగిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజుకు 20 నుంచి 25 నిమిషాలు పరగడుపున టబ్​లో కూర్చోవాలి. నొప్పులతో బాధపడేవారు గోరు వెచ్చని నీళ్లలో కూర్చుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. తీవ్ర వెన్ను నొప్పి సమస్యతో బాధపడేవారు నిపుణుల సూచనలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మన శరీరం పంచభూతాలతో నిర్మితమైంది. ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండడం ద్వారా శరీరంలో జీవశక్తిని పెంచుకోవచ్చు. ఏ స్నానమైనా సరే ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. భోజనం చేస్తే గంట, రెండు గంటల విరామం ఇవ్వాలి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్నవారు నిపుణుల సలహా మేరకు వీటిని ఆచరిస్తే మంచిది. - డా.జి. హరికృష్ట, ప్రకృతి వైద్య నిపుణులు

Bathing is Good for Health
Bathing is Good for Health (Getty Images)

అభ్యంగనం : ఆయుర్వేదంలో అభ్యంగన స్నానానిది కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. పరగడుపుతో నువ్వుల నూనె, ఆముదం, కొబ్బరి ఇలా ఏదో ఒక నూనెను ఒంటికి రాసుకోవాలి. మాడు నుంచి మొదలు పెట్టి పాదాల వరకు సున్నితంగా హాయి భావన కలిగేలా నూనె రాయాలి. ఆ తర్వాత 15-40 నిమిషాలు ఆగి సున్నిపిండి, శనగపిండి, మూలికల పొడి ఏదో ఒక దాంతో స్నానం చేయాలి. ఇలా స్నానం చేయడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ ఉత్తేజితమవుతుందని, చర్మం, ఎముకల అనారోగ్యం, వెంట్రుకలు రాలడం, కాళ్ల పగుళ్లు, కళ్ల సమస్యలు తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అజీర్తి, కడుపులో మంట, తేన్పులు, కామెర్లు, అధిక జ్వరం ఉన్నవారు అభ్యంగన స్నానం చేయకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

మృత కణాల్ని తొలగించే మట్టి : ప్రకృతి వైద్యంలో దీనికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ముల్తానా, ఒండ్రు, పుట్టమట్టి, నల్లరేగడి మట్టిని దీని కోసం ఉపయోగిస్తారు. మట్టిని వివిధ ప్రక్రియల ద్వారా శుభ్రం చేశాక ఒంటికి రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ముఖం, పొత్తికడుపునకు ప్యాక్​గా వేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇలా మట్టి రాసుకున్నాక 15-30 నిమిషాలు ఎండలో ఉండాలని, దీంతో శరీరంపై ఉండే విష పదార్థాల్ని ఇది తొలగిస్తుందని తెలిపారు. అలాగే, చర్మంపై మృతకణాల్ని తొలగించడంతో పాటు వృద్ధాప్య లక్షణాలను కనపడనివ్వదని తెలిపారు. ఇలా స్నానం చేయడం వల్ల ఎముకలు, కీళ్లు, అజీర్ణ వ్యాధులను తగ్గిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో లోబీపీ, జలుబు, దగ్గు సమస్యలు ఉన్నవారు నిపుణులు సూచనలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

