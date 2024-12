ETV Bharat / health

'పెరుగు ప్యాక్​తో జుట్టుకు మెరుపు'- డాండ్రఫ్ సమస్యకు చెక్! - CURD PACK FOR HAIR BENEFITS

Curd Pack for Hair Benefits: మీరు ఎన్ని కండిషనర్లు వాడినా జుట్టు మళ్లీ పొడిగానే మారుతుందా? వెంట్రుకల చివర్లు చిట్లిపోయి జుట్టంతా డ్యామేజ్ అవుతోందా? డాండ్రఫ్​తో వెంట్రుకలు బలహీనమై ఎక్కువగా రాలిపోతున్నాయా? అయితే ఈ సమస్యలన్నింటిని పరిష్కరించడానికి ఓ సహజసిద్ధమైన మార్గం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 'పెరుగుతో హెయిర్ ప్యాక్స్' వల్ల ఈ సమస్యలు రావని అంటున్నారు. పెరుగులో ఉండే పోషకాలు జుట్టుకు మంచి కండిషనర్‌గా పనిచేసి వెంట్రుకలకు బలాన్ని, మెరుపునూ ఇస్తాయని వివరిస్తున్నారు. 2018లో Journal of Cosmetic Scienceలో ప్రచురితమైన "Evaluation of the efficacy of a hair care product containing yogurt extract on hair growth" అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం వెల్లడైంది. ఇంకా ఈ ప్యాక్స్ ఎండ, కాలుష్యాల నుంచి కూడా జుట్టును కాపాడడంలో సహాయపడతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పెరుగుతో ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకునే కొన్ని హెయిర్ ప్యాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

తేనెతో షైనీగా

కావాల్సినవి

ఒక కప్పు గడ్డ పెరుగు

ఒక చెంచా నిమ్మరసం

ఒక చెంచా తేనె

ప్యాక్ ఇలా!

ఇందుకోసం ముందుగా గడ్డ పెరుగులో నిమ్మరసం, తేనె వేసి పేస్ట్ లాగా అయ్యేంతవరకూ కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకూ పెట్టుకోవాలి. అరగంట తర్వాత షాంపూతో తలస్నానం చేసి కండిషనర్ రాసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తే జుట్టుకు మెరుపు రావడంతో పాటు ఆరోగ్యంగా తయారవుతుందని నిపుణు అంటున్నారు. ఈ ప్యాక్​ను వారానికి రెండుసార్లు వేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

ఆలివ్ ఆయిల్‌తో

కావాల్సినవి