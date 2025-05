ETV Bharat / health

పిల్లల్లో "మలబద్ధకం" సమస్య! - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఫలితం ఉంటుందంటున్న నిపుణులు - CONSTIPATION CAUSES IN CHILDREN

Published : May 21, 2025 at 5:07 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Constipation Causes and Remedies in Children : ఒకప్పుడు పిల్లలు ఆట, పాటలతో ఆనందంగా గడిపేవారు. దీంతో వీరు ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు. కానీ ప్రస్తుతం పిల్లల్లో శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, ఎంతసేపూ కదలకుండా ఒకే చోట కూర్చోవడం, గంటల తరబడి గ్యాడ్జెట్లకు అతుక్కుపోవడం వల్ల ఒబెసిటీ వంటి సమస్యలే కాదు మలబద్ధకం కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది పిల్లల్లో తలెత్తే ఈ సమస్యకు కారణాలు, వాటి పరిష్కార మార్గాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గంటల తరబడి ఫోన్లుకు అతుక్కుపోవడం (Getty image)

కారణాలివేనా : పిల్లల్లో మలబద్ధకం సమస్య రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మొబైల్ ఫోన్లు వినియోగం పెరిగిపోవడంతో గంటల తరబడి వాటికే అతుక్కొని పోతున్నారు. దీంతో శారీరక శ్రమ తగ్గిపోయింది. ఆటాలాడకుండా ఎక్కువ సేపు కదలకుండా ఒకే చోట కూర్చోవడం వల్ల ఒబెసిటీ, మలబద్ధకం లాంటి సమస్యలు వస్తాయి. అంతే కాకుండా నీళ్లు సరిగ్గా తాగకపోవడం, ద్రవ పదార్థాలు తగిన మోతాదులో తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్య వస్తుందని తెలిపారు.

పిల్లల్లో మలబద్ధకం (Getty image)

పిల్లల్లో మలబద్ధకం : అంతే కాకుండా పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు వంటి ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తగినంతగా తీసుకోకపోవడం, జంక్ ఫుడ్స్ వినియోగం పెరగడం వల్ల పిల్లల్లో మలబద్ధకానికి దారి తీస్తుందని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. వీటితో పాటు రాత్రిపూట ఆలస్యంగా తినడం, అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కోవడం, నిద్రలేమి, జీవక్రియల పనితీరు మందగించడం లాంటి సమస్యల పిల్లల్లో మలబద్ధకం లాంటి సమస్య వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా చాలా అరుదుగా, కొన్ని అంతర్లీన హైపోథైరాయిడిజం లేదా యాంటీడిప్రెసెంట్స్, ఐరన్ సప్లిమెంట్లు, నార్కోటిక్ నొప్పి లాంటి కొన్ని మందులు పిల్లలలో మలబద్ధకాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని NIH పేర్కొంది.