పంటి నొప్పికి నేచురల్ మెడిసన్ - "ఇదే"నంటున్న నిపుణులు!
- పంటి నొప్పితో బాధపడుతున్నారా? - దీంతో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందట!
Published : October 6, 2025 at 2:51 PM IST
Health Benefits of Clove for Toothache : పంటి నొప్పి సమస్య చెప్పుకోవడానికి చిన్నగానే అనిపించినా, దీని వల్ల వచ్చే బాధ మాత్రం వర్ణనాతీతం. కంటికి కనిపించకుండా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి మొదలైందంటే చాలు, అంత సులభంగా తగ్గదు. ఈ సమస్యతో మనం ఏ పనీ సక్రమంగా చేయలేం. ఏమీ తినలేం, ఏదైనా తాగడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. రాత్రి నిద్రపోవడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే, నేచురల్ మెడిసిన్ తో పంటినొప్పిని తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సుగంధ ద్రవ్యాల్లో ఒకటైన లవంగాలు పంటినొప్పికి దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, వాటితో తయారు చేసే నూనె పంటి నొప్పి సమస్యను తగ్గించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో పాటు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, రోగ నిరోధక లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. లవంగం నూనెను "యూజీనాల్" అని కూడా పిలుస్తారరు. పంటి నొప్పికి, జీర్ణాశయ, శ్వాసకోశ సమస్యలకు చికిత్స చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
"యూరిక్ యాసిడ్"తో బాధపడుతున్నారా? - 'ఇవి' తింటే ఉపశమనం ఉంటుందంటున్న పరిశోధనలు!
సహజ మత్తుమందు : లవంగాలలో ఉండే యూజీనాల్ నొప్పి నివారిణిగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పంటినొప్పి నుంచి ఉపశమనం కోసం లవంగం నమిలినప్పుడు లేదా పంటిపై ఉంచినప్పుడు ఈ యూజీనాల్ విడుదలవుతుంది. ఇది నొప్పి ఉన్న ప్రదేశంలోని నరాలపై తాత్కాలిక మత్తు ప్రభావాన్ని చూపి, నొప్పి తెలియకుండా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే పంటినొప్పి నుంచి తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. లవంగాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీమైక్రోబయల్ ఏజెంట్, సహజ మత్తుమందు, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నట్లు Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది.
యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు : దంతక్షయం, చిగుళ్ల ఇన్ఫెక్షన్ లేదా బ్యాక్టీరియా చేరడం లాంటివి పంటి నొప్పికి ప్రధాన కారకాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. లవంగాలలోని శక్తివంతమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు.. చిగుళ్ల వ్యాధి, పంటి నొప్పులకు చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగిస్తాయని International Journal of Creative Research Thoughts జర్నల్ ప్రచురించింది. లవంగాల్లోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు దంతాలు, చిగుళ్ల చుట్టూ ఉన్న వాపు, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు.
లవంగాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి? : సాధారణంగా పంటి నొప్పి ఉన్నవారు ఒక లవంగం తీసుకుని నొప్పి ఉన్న పంటి పక్కన ఉంచి నెమ్మదిగా నమలడం లేదా చప్పరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల యూజీనాల్ విడుదలయ్యే ప్రభావిత ప్రాంతంలో ఉపశమనం కలిగిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో లవంగాలు లేదా లవంగ నూనె కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే ఇస్తుందని సూచిస్తున్నారు. పంటి నొప్పి అనేది అంతర్లీనంగా ఉన్న పెద్ద సమస్యకు సంకేతం కావచ్చని హెచ్చారిస్తున్నారు. కాబట్టి, నొప్పి తరచుగా వస్తుంటే లేదా తీవ్రంగా ఉంటే తప్పకుండా డెంటిస్ట్ను సంప్రదించడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
చేతులు, కాళ్లలో 'ఈ లక్షణాలు' కనిపిస్తున్నాయా? - లివర్ డేంజర్లో ఉందని అర్థమట!
"BP" ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!