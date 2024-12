ETV Bharat / health

మీరు రోజు చపాతీలు తింటున్నారా? ఇలానే తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Chapati Benefits for Weight Loss: మనలో చాలా మందికి చపాతీలు అంటే ఇష్టం. ఇంకా బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రాత్రుళ్లు అన్నం మానేసి చపాతీ తింటుంటారు. అయితే రాత్రి భోజనంలో చపాతీని భాగం చేసుకోవడం వల్ల కేవలం బరువు తగ్గడమే కాకుండా మరెన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. కేవలం రాత్రి పూటనే కాకుండా.. రోజులో ఒకసారి చపాతీ తిన్నా కూడా సమాన ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు! మరి, చపాతీలో ఉన్న ఆ ఆరోగ్య రహస్యాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2019లో Journal of Food Science and Technology ప్రచురితమైన్ అధ్యయనం ప్రకారం.. చపాతీలు గుండె ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయని వెల్లడైంది. Whole grain chapati consumption improves cardiovascular risk factors in healthy adults అనే అధ్యయనంలో దిల్లీ యూనివర్సీటీ పరిశోధకులు అమిత్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. చపాతీలో అతి తక్కువ కొవ్వులుండడమే ఇందుకు కారణమని వివరించారు.(రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

ముఖ్యంగా బరువు తగ్గడానికీ చపాతీలు మంచి ఆహారం అని నిపుణులు అంటున్నారు. రోజూ రెండు సాధారణ సైజు చపాతీలను తినడం వల్ల ఇందులో ఉండే అధిక పీచు ఎక్కువ సమయం కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తుందని వివరించారు. ఫలితంగా ఆకలేయకుండా, ఇతర చిరుతిళ్ల పైకి మనసు మళ్లకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే ఇతర పదార్థాలతో పోల్చితే ఇందులో క్యాలరీలూ తక్కువే కాబట్టి నిశ్చింతగా బరువు తగ్గచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇందులోని పీచు జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి కృషి చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మలబద్ధకం, అజీర్తి, గ్యాస్.. వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలున్న వారు నిపుణుల సలహా మేరకు రోజూ చపాతీని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

పోషకాల సమ్మేళనం!

చపాతీని పోషకాల సమ్మేళనంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో బి, ఇ విటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, జింక్‌, కాపర్‌, అయొడిన్‌, మాంగనీస్‌, సిలికాన్‌, పొటాషియం.. వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయని అంటున్నారు. ఇవన్నీ రోజువారీ శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలను కొద్ది మొత్తాల్లో భర్తీ చేస్తాయని వివరించారు.

చపాతీల్లో ఉండే అధిక ఐరన్‌ స్థాయులు శరీరంలో హెమోగ్లోబిన్‌ స్థాయుల్ని క్రమబద్ధీకరిస్తాయని నిపుణులు వెల్లడించారు. ఫలితంగా రక్తహీనత తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.

చపాతీలో ఉండే సెలీనియం క్యాన్సర్‌ కారకాలు శరీరంపై దాడి చేయకుండా కాపాడుతాయని వివరించారు.

ఇంకా చపాతీలో ఉండే సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయని.. తద్వారా రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండచ్చని తెలిపారు.

చపాతీల్లో ఉండే జింక్‌, ఇతర ఖనిజాలు చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహకరిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మరి ఎలా చేసుకోవాలి?

అయితే, చపాతీ ఆరోగ్యానికి మంచిదే కదా అని ఎక్కువ నూనె, నెయ్యితో చేసుకోవడం వల్ల శరీరంలో అనవసర కొవ్వులు చేరతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే వీలైనంత తక్కువ నెయ్యి/నూనెను వాడడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. వీలైతే అసలు ఈ రెండూ వాడకుండా పుల్కా చేసుకొని తింటే మరీ మంచిదని చెబుతున్నారు.