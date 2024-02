మహిళల్లో లోయర్ బ్యాక్​ పెయిన్​ - ఎందుకొస్తుంది? ఎలా రిలీఫ్‌ పొందాలి?

Causes Of Back Pain in Women : నేటి ఆధునిక జీవితంలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో నడుము నొప్పి ఒకటి. ఈ నొప్పితో మహిళలు పడే బాధ మాటాల్లో చెప్పలేని విధంగా ఉంటుంది. వెన్నులో అనుక్షణం సూదులతో గుచ్చినట్లుగా తీవ్రంగా ఉంటుంది. మరి.. మహిళల్లో ఈ వెన్నునొప్పి రావడానికి కారణాలు ఏంటి ? ఈ సమస్య నుంచి ఎలా గట్టెక్కాలి? అనే ప్రశ్నలకు నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారన్నది తెలుసుకుందాం.

వెన్నునొప్పికి కారణాలు..

మనం వంగినా, కూర్చున్నా సరే.. నడుము స్ట్రెచ్‌ కావడానికి వెన్నులోని డిస్క్‌లు హెల్ప్ చేస్తాయి. అయితే.. కొంత మందిలో డిస్క్‌లు అరిగిపోవడం వల్ల, అలాగే డిస్క్‌లు పక్కకు జరిగిపోవడం వల్ల నడుము నొప్పి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

నడుము నొప్పి రావడానికి మరో ప్రధాన కారణం వెన్ను పూసల మధ్య ఉన్న మృదులాస్థి తగ్గిపోవడమని అంటున్నారు. కార్టిలేజ్‌ తగ్గిపోయి ఆస్టియోఫైట్స్‌ ఏర్పడటం వల్ల నడుము నొప్పి వస్తుంది.

అలాగే బ్యాక్‌ పెయిన్‌ రావడానికి మరో కారణం.. వెన్నెముక చివరి భాగం అరిగిపోవడమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇవే కాకుండా.. టీబీ, క్యాన్సర్‌ వంటి జబ్బులతో బాధపడుతున్న వారు కూడా నడుము నొప్పితో బాధపడతారు.

మనం రోడ్డుపై బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఏదైనా అనుకోని కారణాల వల్ల ప్రమాదానికి గురై గాయాలపాలైనా కూడా నడుము నొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

నడుము నొప్పి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ?

నడుము నొప్పితో బాధపడేవారు వంగి చేసే పనులకు దూరంగా ఉండాలి.

అలాగే వీరు నొప్పి అధికంగా ఉన్నప్పుడు బెడ్‌ రెస్ట్‌ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

ఇలా చేయడం వల్ల కండరాలకు కొంత విశ్రాంతి కలిగి నొప్పి తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇలాంటప్పుడు లేవడం, కూర్చోవడం మరింత ఇబ్బందిగా ఉంటే రెండు, మూడు రోజుల వరకు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.

పడుకునేటప్పుడు పిల్లలు ఎలా కాళ్లు, చేతులను ముడుచుకుని పడుకుంటారో అలా పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నొప్పి కొంత వరకు తగ్గుతుంది.

నడుము నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నవారు వేడి నీళ్లలో ఒక వస్త్రం ముక్కను ముంచి, తర్వాత నీళ్లను పిండేసి పెయిన్‌ ఉన్న చోట కాపడం పెట్టుకోవాలి.

ఇలా ఐస్‌ ప్యాక్‌లను కూడా ట్రై చేయొచ్చని నిపుణులంటున్నారు.

బ్యాక్‌ పెయిన్‌ అధికంగా ఉన్నవారు వైద్యులను సంప్రదించి, ఫిజియోథెరపీ లాంటి చికిత్సలు తీసుకోవడం వల్ల తొందరగా నొప్పి నుంచి ఉపశమం పొందవచ్చు.

నడుము నొప్పి రాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు..

