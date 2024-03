మహిళల్లో బ్యాక్​ పెయిన్​ ఎందుకొస్తుంది? ఎలా రిలీఫ్‌ పొందాలి?

Causes Of Back Pain In Female And Treatment : మహిళలను ఎక్కువగా వేధించే సమస్య నడుం నొప్పి. మోనోపాజ్ దశ నుంచి మలి వయసు వరకు చాలామంది ఆడవారు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటారు. ఈ సమస్యతో బాధపడే వారు సరిగ్గా పని చేయలేరు. అలాగే సరిగ్గా కూర్చోలేక, రాత్రిపూట నిద్రపట్టక అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతుంటారు. అయితే మహిళలు నడుంనొప్పి నుంచి ఎలా రిలీఫ్ పొందాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మహిళలకు నడుం నొప్పి ఎక్కువగా రావడానికి కారణాలు

పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలకు ఎక్కువగా నడుం నొప్పి రావడానికి కారణాల్లో మొదటిది హార్మోన్లు. పురుషుల కన్నా మహిళల్లో ఎక్కువ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. మహిళల్లో విడుదలయ్యే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ వల్ల నడుం నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అతిగా విడుదల అవ్వడం వల్ల ఆస్టియోఫోరోసిస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అలాగే మహిళలు వ్యాయామం చేయకపోవడం వంటివి కూడా నడుం నొప్పికి కారణం అవుతుందని స్పెన్ సర్జన్ కృష్ణ చైతన్య తెలిపారు.

గర్భం దాల్చడం వల్ల

మహిళల్లో చాలామంది గర్భధారణ తర్వాత నడుంనొప్పిని ఎదుర్కొంటారు. దీనికి కారణం పొట్టలో పెరిగే శిశువు. అప్పటి దాకా నడుం మీద కేవలం తమ శరీర బరువు మాత్రమే ఉండగా, గర్భధారణ తర్వాత పొట్టలోని శిశువు బరువును నడుం మోయాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల కూడా నడుం నొప్పి సమస్యను వచ్చే అవకాశం ఉందని స్పెన్ నిపుణులు కృష్ణ చైతన్య చెబుతున్నారు.

నడుం నొప్పి నివారణకు మార్గాలు

మహిళల్లో వచ్చే నడుం నొప్పిని నివారించడానికి ముందుగా ఎముకలను బలంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. చాలావరకు మహిళల్లో కాల్షియం లోపం ఉంటుంది. కాబట్టి వారు కాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు లేదా సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం ఉత్తమం. అలాగే క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ఎండ తగిలేటట్లు తిరగడం కూడా మంచిది. నడుంనొప్పి ఎక్కువగా వచ్చినా, దీర్ఘకాలం ఈ సమస్య వేధించినా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. అలాగే ఫిజియోథెరపీతో నడుంనొప్పి తీవ్రతను తగ్గించుకోవచ్చు. డాక్టర్ల సలహా మేరకు పెయిన్ కిల్లర్స్ లేదా ఇంజెక్షన్లు వాడవచ్చు.

ముఖ్య గమనిక : ఈ వెబ్​సైట్​లో మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, వైద్య చిట్కాలు, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

