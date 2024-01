తిన్న వెంటనే కడుపులో మంటగా ఉంటోందా? కారణాలు ఇవే అంటున్న నిపుణులు!

Causes for Burning Sensation In Stomach After Eating: గతంలో ఎసిడిటీ కారణంగా కడుపులో మంట, జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు కేవలం ఒక వయసు దాటిన వారిలోనే ఎక్కువగా కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్న వయసు వారిలోనూ ఈ సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆధునిక జీవనశైలి, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోంది. అయితే కొద్దిమందికి తిన్న వెంటనే కడుపులో మంట మొదలవుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలా రావడం కొంత వరకు ఓకే కానీ.. తిన్న తర్వాత ప్రతిసారీ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఒక పెద్ద వ్యాధికి సంకేతం అంటున్నారు నిపుణులు. అసలు భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపులో, ఛాతీలో మంటగా అనిపించే సమస్య ఎందుకు వస్తుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Stay Updated with the Most Recent India News , Latest Global Headlines , and Top News from India and Beyond