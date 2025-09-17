ETV Bharat / health

"గోర్లు తెల్లగా మారడం దేనికి సంకేతం? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

ఈ లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయా? - అయితే మీకు ఆ లోపం ఉన్నట్టే!

Calcium Deficiency
Calcium Deficiency (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 17, 2025 at 2:25 PM IST

Calcium Deficiency Symptoms and Causes : ఎముకల ఆరోగ్యం, కండరాల పనితీరులో కాల్షియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది మానవ శరీరంలో అత్యంత సమృద్ధిగా లభించే ఖనిజం. దీన్నీ మన శరీరం తయారుచేసుకోలేదు, ఆహారం ద్వారానే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనం రోజు తీసుకునే ఆహారంలో తగినంత క్యాల్షియం లేకపోయినా, శరీరం దాన్ని సరిగా గ్రహించలేకపోయినా ఎముకలు బలహీనవ్వడంతో పాటు సులభంగా విరిగిపోతాయి. దీంతో వివిధ వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. ఈ క్రమంలో కాల్షియం లోపం ప్రారంభ దశలో గుర్తించడం కష్టంగా ఉండవచ్చు. కానీ శరీరం కొన్ని సృష్టమైన సంకేతాలని అందిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గోర్లు పెళుసుగా ఉండటం (Getty Images)

కాల్షియం ప్రాముఖ్యత : ఎముకలు, దంతాల నిర్మాణంలో కాల్షియం ఎక్కువ భాగాన్ని కలిగి ఉంటుందని National Institutes of Health అధ్యయనంలో పేర్కొంది. కణజాలాన్ని దృఢంగా, బలంగా, సరళంగా ఉంచడం ద్వారా సాధారణ శారీరక కదలికను అనుమతిస్తుందని తెలిపింది. అంతేకాకుండా కణాల పనితీరు, నరాల సంకేతాల ప్రసారం, హార్మోన్ల స్రావం, రక్త గడ్డకట్టడం, కండరాల సంకోచం, కండరాల సడలింపునకు కాల్షియం తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. శరీరానికి తగిన కాల్షియం అందకపోవడానికి మన రోజువారీ ఉరుకుల పరుగుల జీవితాలు, జీవనశైలి మార్పులు, ఆహార అలవాట్లు కారణమని చెబుతున్నారు.

మన దేశంలో చాలామంది రోజుకు సగటున 300 mg కాల్షియాన్ని మాత్రమే వినియోగిస్తున్నారని పలు నివేదికల్లో వెల్లడైంది. వాస్తవానికి 19 నుంచి 64 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న పెద్దలకు రోజుకు 700mg కాల్షియం అవసరమని nhs.uk అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ మోతాదు అందుకోవాలంటే ఆహారానిదే కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తగినంత కాల్షియం తీసుకునేవారికి కొలోరెక్టల్ అడెనోమాస్, ఒక రకమైన నాన్-క్యాన్సర్ కణితి వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అలాగే, గర్భిణీ లకు అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొన్నాయి.

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

కాల్షియం లభించే ఆహారాలు (Getty Images)

కాల్షియం లోపానికి సాధారణ కారకాలు :

  • పెరుగుదల, యుక్తవయస్సు, గర్భం, పాలివ్వడం వంటి దశలలో శరీరానికి కాల్షియం అవసరం ఎక్కువగా ఉండటం.
  • పాల ఉత్పత్తుల పడకపోవడం లేదా తీసుకోకపోవడం.
  • శరీరంలో ఎక్కువ ఫాస్పరస్ స్థాయి ఉండటం.
  • అధికంగా మద్యం లేదా కాఫీ తాగడం.
  • హార్మోన్ల మార్పులు, సమస్యలు.
  • కిడ్నీ, థైరాయిడ్ సమస్యలు
కాల్షియం లభించే ఆహారాలు (Getty Images)

clevelandclinic ప్రకారం, హెచ్చరిక సంకేతాలు :

  • మూర్ఛపోవడం.
  • మింగడానికి ఇబ్బందిగా ఉండటం.
  • ఛాతీ నొప్పి.
  • చేతులు, కాలి వేళ్ళలో తిమ్మిరి, జలదరింపు అనుభూతులు.
  • కండరాల తిమ్మిరి
  • గోర్లు పెళుసుగా ఉండటం
  • గుండె దడ, క్రమరహిత హృదయ స్పందన రేటు
  • స్వరపేటిక సంకోచం కారణంగా గొంతులో మార్పులు.
  • చిరాకు, నిరాశ, ఆందోళన
  • అలసట.
  • మూర్ఛలు.
  • గరుకుగా ఉండే జుట్టు.
  • శ్వాసలో గురక.
  • సోరియాసిస్.
  • చర్మం పొడిబారడం.
  • దీర్ఘకాలిక దురద.
  • దంతాలు బలహీనంగా ఉండటం, చిగుళ్లులో ఇబ్బందిగా ఉండటం, దంత క్షయం.
  • అవయవాలలో తిమ్మిరి లేదా జలదరింపు.
  • కండరాల బలహీనత.
  • కంటిశుక్లం.

Harvard Nutrition Source ప్రకారం, కాల్షియం పుష్కలంగా లభించే ఆహారాలు :

  • పాల ఉత్పత్తులు
  • పెరుగు
  • కాల్షియం-ఫోర్టిఫైడ్ నారింజ రసం
  • వింటర్ స్క్వాష్
  • సోయాబీన్స్
  • డబ్బాలో ఉంచిన సార్డినెస్, సాల్మన్ (ఎముకలతో)
  • బాదం
  • ఆకుకూరలు
ఆకుకూరలు (Getty Images)

కాల్షియం లోపాన్ని నివారించడం : ఇందుకు సులభమైన మార్గం కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం. అలాగే క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సరైన శరీర బరువును నిర్వహించడం కూడా చాలా అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మీరు కాల్షియం లోపంతో బాధపడుతుంటే సంబంధిత డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు, విటమిన్లు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

