"బ్రోకలీ క్యాన్సర్​ను అడ్డుకుంటుందా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?" - BROCCOLI REDUCE CANCER RISK

Published : April 15, 2025 at 4:13 PM IST

Broccoli Consumption Daily And Reduce Risk of Cancer : బ్రోకలి క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తుందా? క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను బ్రోకలి నియంత్రిస్తుందా అనే అంశాలపై జరిపిన పరిశోధనల్లో పలు ఆసక్తికర ఫలితాలు కనిపించాయని పరిశోధకులు వెల్లడిస్తున్నారు. కాలిఫ్లవర్, క్యాబేజ్ మాదిరి లాగే బ్రోకలి కూడా క్రూసిఫరస్ ఆకుకూర. ఇందులో క్యాన్సర్​ను అడ్డుకునే లక్షణాలున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. National Library of Medicine కూడా బ్రోకలి ప్రయోజనాలను వెల్లడించింది.

మన రోజువారీ ఆహారంలో కొంచెం బ్రోకలి తీసుకువడం వల్ల అది క్యాన్సర్​ను అరికట్టేందుకు సాయపడుతుందని ఒరెగాన్ యూనివర్సిటీ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. బ్రోకలి ఉండే సల్ఫోరాఫేన్ అనే పదార్థం యాంటీ క్యాన్సర్​గా పనిచేస్తుందని, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్​ను తగ్గించే పదార్థాలు కూడా ఉన్నట్లు నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. బ్రెస్ట్ ఎక్స్- రేలో అసాధారణ సంకేతాలు కనిపించిన మహిళల్లో రోజూ ఒక కప్పు బ్రోకలి మొలకలు తిన్న తర్వాత అసాధారణ కణాల పెరుగుదల నియంత్రణల్లోకి వచ్చినట్లు ఓ అధ్యయనంలో తేలింది.

క్యాన్సర్ బ్రోకలి ఎలా అడ్డుకుంటుంది? : సల్ఫోరాఫేన్ అనే పదార్థం బ్రోకలి వంటి ఆకుకూరల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. డీఎన్ఏలో మ్యుటేషన్స్​ను నియంత్రించడం ద్వారా క్యాన్సర్​ను అడ్డుకట్ట వేస్తుందని అంటున్నారు. బ్రోకలి అసలు లేదా తక్కువగా తినే వారితో పోలిస్తే ఎక్కువగా తినే వారిలో చాలా వరకు క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని పలు పరిశోధనల్లో తేలింది. బ్రోకలి లో విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్, కెరొటెనాయిడ్స్​గా పిలిచే పిగ్​మెంట్స్ ఉంటాయని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. దీన్ని తినేవారిలో జన్యుపరమైన వ్యాధులు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు.