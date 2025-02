ETV Bharat / health

స్పీడ్ వాకింగ్ లేదా ఎక్కువ దూరం నడవాలా? ఏది చేస్తే బరువు తగ్గుతారు? నిపుణులు ఏం అంటున్నారు? - WHICH WALK IS BEST FOR WEIGHT LOSS

Which Walk is Best for Weight Loss ( Getty Images )