గుడ్డు పచ్చిగా తినొచ్చా? - ఉడికిస్తేనే మంచిదా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే! - BOILED EGG VS RAW EGG

Boiled Egg vs Raw egg Which is Better for Health : గుడ్డు ఏ రూపంలో తీసుకున్న వెరీగుడ్డే! సాధారణంగా ఒక గుడ్డులో 5 గ్రాముల కొవ్వు, 6 నుంచి 7 గ్రాముల ప్రొటీన్, విటమిన్ ఎ, డి, ఇ, బి12, బి6, బి12, ఫోలేట్, సెలీనియం, ఫాస్పరస్ పాటు కంటికి మేలు చేసే కొలీన్, జియాగ్జాంతీన్, ల్యూటీన్ వంటి పోషకాలూ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. గుడ్డులోని కొవ్వు ప్రధానంగా పచ్చసొనలో ఉంటుందని, అందుకే చాలామంది తెల్లసొన మాత్రమే తింటున్నారని తెలిపారు. అయితే గుడ్లలోని కొవ్వు చాలా వరకూ అన్​శాచ్యురేటెడ్ రకాలకు చెందిందే, ఇలాంటి కొవ్వు పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు.

Raw egg (Getty Images)

పిల్లల్లో అలర్జీ : కొంత మంది పిల్లల్లో గుడ్లు పడకపోవచ్చు, వీటిని తింటే అలర్జీ రావొచ్చనని, సుమారు 2 శాతం మంది పిల్లల్లో గుడ్డు అలర్జీ కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ వీరిలో సగం మంది ఐదేళ్లు వచ్చే సరికి గుడ్డును తట్టుకునే సామర్థ్యం సంతరించుకుంటుందని, పదహారేళ్లు వచ్చే సరికి 70 శాతం మంది తట్టుకుంటారని తెలిపారు. గుడ్లలోని ఓవల్బుమిన్, ఓవోట్రాన్స్​ఫెరిన్, లైసోజోమ్ వంటి ప్రొటీన్లు పడకపోవటం వల్ల అలర్జీ తలెత్తుతుంటుందని పేర్కొన్నారు. చర్మపు మంట లేదా దద్దుర్లు, ముక్కు దిబ్బెడ, తిమ్మిరి, వికారం, వాంతులు వంటి జీర్ణ లక్షణాలతో పాటు దగ్గు, ఊపిరి ఆడకపోవడం, ఛాతీ బిగుతు లేదా ఊపిరి ఆడకపోవడం వంటి ఆస్తమా లక్షణాలు కనిపిస్తాయని Mayoclinic అధ్యయనంలో తేలింది.

