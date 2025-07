ETV Bharat / health

షుగర్ లెవల్స్​ను ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే! - BLOOD SUGAR TESTING

Best Time Test to Sugar Levels ( Getty Images )

What is the Best Time Test to Sugar Levels : ప్రస్తుతం చాలామందిని వేధిస్తున్న సమస్యల్లో డయాబెటిస్ ఒకటి. ఈ వ్యాధిని నయం చేయడం చాలా కష్టం. కానీ జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు ద్వారా దీన్ని నియంత్రించవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో డయాబెటిస్ లక్షణాలను గుర్తించడానికి, నిర్వహించడానికి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయడం ముఖ్యం. మానవ శరీరం పనిచేయడానికి రక్తంలో చక్కెర అవసరం. కానీ, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా చాలా తక్కువగా ఉన్నా లేదా నియంత్రించబడకపోతే అది తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

అందువల్ల డయాబెటిస్ రోగులు ఎప్పటికప్పుడు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను చెక్ చేయించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇది వ్యక్తి ఆరోగ్య స్థితిని అంచనా వేయడానికి డాక్టర్లకు సహాయపడుతుందని తెలిపారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తనిఖీ చేయించుకునేందుకు అనువైన సమయం ఏదైని చాలా మందికి సందేహంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఏ సమయంలో షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎప్పుడంటే : ఉదయం రక్తంలో షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి ఉత్తమమైన సమయం. ఉదయం ఏదైనా తినడానికి లేదా తాగడానికి ముందు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తనిఖీ చేయించుకోవాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ఇది ఇన్సులిన్ మోతాదులను తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి, ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ లేదా లాంగ్-యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఉపయోగిస్తే అల్పాహారానికి ముందు, కొన్నిసార్లు రాత్రి భోజనానికి ముందు లేదా నిద్రవేళలో మాత్రమే పరీక్షించాల్సి రావచ్చని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

ఒకవేళ ఏదైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే, తిన్న రెండు గంటల తర్వాత రక్తంలో చక్కెరను పరీక్షించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు డయాబెటిస్​తో బాధపడుతుంటే ఏ ఆహారం తినాలనో, ఏఏ పదార్థాలు తినకూడదో తెలుసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కూడా రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిని ప్రభావితం చేస్తాయని పేర్కొన్నారు.