షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న డయాబెటిస్ కేసులు - ఇవి తింటే షుగర్ అదుపులో ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!
Published : September 13, 2025 at 7:13 PM IST
How to Control Sugar Levels Naturally: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యలలో డయాబెటిస్ ఒకటి. దీని నిర్వహణలో మందులు, జీవనశైలి మార్పులు చాలా ముఖ్యమైనప్పటికీ, ఆహారం కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రతిరోజూ మనం తీసుకునే ఆహారం రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను నియంత్రించడం లేదా ఆ ప్రక్రియను మరింత కష్టతరం చేయగలదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈక్రమంలో మొక్కల ఆధారిత, పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉన్న ఆహారాలు ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరచడం, మంటను తగ్గించడం, గ్లూకోజ్ స్థాయిలను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడతాయని పేర్కొన్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మునగాకు : ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, కాల్షియం, ఐరన్ వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ స్థాయిని పెంచడానికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని, నిరంతర వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, మునగాకులో ఉండే సమ్మేళనాలు శరీరాన్ని ఇన్సులిన్కు మరింత సున్నితంగా చేసి, గ్లూకోజ్ను మెరుగ్గా ఉపయోగించుకునేలా చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది జీవక్రియ, శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది కాబట్టి, రక్తంలో చక్కెరను అదుపులో ఉంచడానికి కష్టపడుతున్న వారికి ఒక సహజ శక్తిమంతమైన ఆహారమని సూచిస్తున్నారు. రోజు మునగాకు టీ తాగడం లేదా పొడి ఆకులను స్మూతీలు, సూప్లు లేదా పప్పులలో కలుపుకోవడం ఒక సులభమైన మార్గమని పేర్కొన్నారు.
చియా సీడ్స్ : వీటిలో ఫైబర్, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. చియా సీడ్స్లోని కరిగే ఫైబర్ నీటిని పీల్చుకుని జెల్ లాంటి పదార్థాన్ని ఏర్పస్తుందని, ఇది ఆహారం జీర్ణమయ్యే ప్రక్రియను నెమ్మదిస్తుందని చెబుతున్నారు. దీంతో రక్తంలోకి గ్లూకోజ్ నెమ్మదిగా విడుదలవ్వడంతో పాటు చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా పెరగకుండా, తగ్గకుండా స్థిరంగా ఉంటాయని వివరించారు. అంతేకాకుండా ఇవి చాలా సేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగించి, ఎక్కువగా తినకుండా నివారిస్తాయని తెలిపారు. దీంతో బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
చియా సీడ్స్ను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గించడంతో పాటు డయాబెటిస్తో సంబంధం ఉన్న గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయని పేర్కొన్నారు. వీటిని ఓట్మీల్, యోగర్ట్, స్మూతీస్ వంటి వాటిలో చేర్చవచ్చని లేదా అలాగే కూడా తినవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
బ్లూబెర్రీస్ : డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తినడానికి అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన పండ్లలో ఇవీ ఒకటి. వీటిలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఆంథోసైనిన్స్ అనే మొక్కల సమ్మేళనాలు కణాలను ఇన్సులిన్కు మరింత సున్నితంగా చేసి, శరీరం గ్లూకోజ్ను మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునేలా చేస్తాయంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని, ఇవి కణాలను దెబ్బతీసే ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని వివరించారు. బ్లూబెర్రీస్తో హృదయ సంబంధ వ్యాధులు (CVD), టైప్ 2 డయాబెటిస్, మెరుగైన అభిజ్ఞా పనితీరు వంటి సంభావ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
చాలా పండ్లు రక్తంలో చక్కెరను తక్షణమే పెంచుతాయని, కానీ బ్లూబెర్రీస్ సహజంగా తియ్యగా ఉన్నప్పటికీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వెంటనే పెంచవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్లూబెర్రీస్ మెదడు పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తికి కూడా మద్దతు ఇస్తాయని తెలిపారు. తాజా బ్లూబెర్రీస్ లేదా ఫ్రోజెన్ బ్లూబెర్రీస్ రెండూ ఆరోగ్యకరమైనవే, వీటిని రోజువారీ ఆహారంలో సులభంగా చేర్చుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
దాల్చినచెక్క : దాల్చిన చెక్కను ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుగంధ ద్రవ్యంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో కొన్ని బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఇన్సులిన్ మాదిరిగానే పనిచేస్తాయని, దీనివల్ల రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్ కణాలలోకి చేరేందుకు వీలవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాల్చినచెక్కలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు దీర్ఘకాలికంగా డయాబెటిస్ సమస్యలను నివారించడంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దాల్చినచెక్కను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం చాలా సులభం. టీ, కాఫీ లేదా స్మూతీస్లో ఒక చిటికెడు వేయడం వల్ల రుచి పెరగడమే కాకుండా, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరీకరించడానికి తోడ్పడుందని తెలిపారు. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఆహారంలో దాల్చిన చెక్కను చేర్చడం వల్ల డయాబెటిస్, హృదయ సంబంధ వ్యాధులకు సంబంధించిన ప్రమాద కారకాలు తగ్గుతాయని American Diabetes Association అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
