"BP" ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

బీపీ చెక్​ చేసేటప్పుడు ఇలా తప్పక చేయాలి! - అప్పుడే పర్ఫెక్ట్​ రీడింగ్​ వస్తుందట!

Best Time to Check Blood Pressure
Best Time to Check Blood Pressure (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Best Time to Check Blood Pressure : ప్రస్తుతం చాలామందిని వేధిస్తున్న సమస్యల్లో రక్తపోటు ఒకటి. ఇది ఒకసారి నిర్ధారణ అయితే నయం చేయడం చాలా కష్టం. రక్తపోటు స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించడం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో చాలా ముఖ్యం. అధిక రక్తపోటు అనేది గుర్తించదగిన లక్షణాలు లేకుండానే వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే దీనిని తరచుగా "నిశ్శబ్ద హంతకి" అని పిలుస్తారు. క్రమం తప్పకుండా బీపీని తనిఖీ చేయడం ద్వారా, తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడానికి, ఏదైనా సమస్యను ముందుగానే గుర్తించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, బీపీ కొలిచే సమయం రీడింగ్‌ కచ్చితత్వంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏ సమయంలో బీపీ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఉదయం : చాలా మంది వ్యక్తులకు, ఉదయం రక్తపోటును తనిఖీ చేయడానికి సరైన సమయం. ఎందుకంటే, నిద్రిస్తున్నప్పుడు బీపీ తక్కువగా ఉండి, మేల్కొన్న తర్వాత క్రమంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం తీసుకున్న రీడింగ్, గుండె ఆరోగ్యం గురించి వైద్య నిపుణులకు విలువైన ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అందిస్తుందంటున్నారు. అయితే, కచ్చితమైన రీడింగ్ కోసం ఏదైనా ఆహారం లేదా టీ, కాఫీ, మందులు లాంటివి తీసుకోకుండా బీపీని చెక్ చేసుకోవాలని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అలాగే, మూత్రాశయం ఖాళీగా ఉండేలా చూసుకోవాలని, ఎందుకంటే మూత్రాశయం నిండుగా ఉన్నప్పుడు రీడింగ్​లు ప్రభావితం కావచ్చని పేర్కొన్నారు.

మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం రీడింగ్‌లు : ఉదయం రీడింగ్‌లు ఒక ప్రాథమిక స్థితిని అందిస్తే, రోజులో వేరే సమయాల్లో బీపీని తనిఖీ చేయడం వలన గుండె ఆరోగ్యం గురించి మరింత సమగ్రమైన చిత్రాన్ని అందిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కొంత మంది వైద్య నిపుణులు మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం కూడా రక్తపోటును కొలవాలని సూచిస్తారు. ఈ అదనపు కొలతలు ఒకే రీడింగ్ ద్వారా స్పష్టంగా కనిపించని హెచ్చుతగ్గులు, నమూనాలను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయని వివరించారు.

మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత కనీసం రెండు గంటలు వేచి ఉండటం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ సమయం ఆహారాన్ని జీర్ణం అవ్వడానికి వీలు కల్పిస్తుందని, జీర్ణ ప్రక్రియతో సంబంధం ఉన్న రక్తపోటులో తాత్కాలిక హెచ్చుతగ్గులను నివారిస్తుందని పేర్కొన్నారు. సాయంత్రం రీడింగ్​లు సాధారణంగా నిద్రవేళకు ముందు తీసుకుంటారు. అలాగే సాయంత్రం రీడింగ్​లు మాములుగా పడుకునే ముందు తీసుకుంటారు. ఇది రోజులోని ఒత్తిళ్లకు రక్తపోటు ఎలా స్పందిస్తుందో, విశ్రాంతి సమయంలో అది ఎలా సర్దుబాటు అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని తెలిపారు.

స్థిరత్వం కీలకం: బీపీ చెక్ చేసుకోవడానికి ఏ సమయాన్ని ఎంచుకున్నా, రక్తపోటును పర్యవేక్షించేటప్పుడు స్థిరత్వం చాలా కీలకం. ప్రతి రోజు ఒకే సమయంలో రక్తపోటును కొలవాలని cdc.gov అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఈ స్థిరత్వం ఆరోగ్య నిపుణులు ఫలితాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఏవైనా సమస్యలను గుర్తించడానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు.

రక్తపోటును ప్రభావితం చేసే అంశాలు : శారీరక శ్రమ, ఒత్తిడి స్థాయిలు, రోజులోని సమయం వంటి అంశాలు రక్తపోటును నియంత్రిస్తాయని, సరైన పరీక్ష సమయాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు ఈ అంశాల ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.

Harvard Health Publishing అధ్యయనం ప్రకారం, రక్తపోటును సరిగ్గా ఎలా కొలవాలి :

  • పరీక్షకు 30 నిమిషాల ముందు కెఫిన్ ఉన్న పానీయం తాగవద్దు లేదా పొగ త్రాగవద్దు.
  • పరీక్ష ప్రారంభమయ్యే ముందు ఐదు నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా కూర్చోండి.
  • రీడింగ్ సమయంలో మాట్లాడకండి.
  • రక్తపోటును రెండుసార్లు కొలవండి, మధ్యలో ఒక చిన్న విరామం తీసుకోండి. రీడింగ్‌లు 5 పాయింట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తేడా ఉంటే, మూడవసారి చేయించుకోండి.
  • రక్తపోటును కొలవడానికి ఉత్తమ స్థానం కుర్చీలో కూర్చుని పాదాలను నేలపై ఉంచి, మోచేయి హృదయ స్థాయిలో ఉండేలా చేతికి మద్దతు ఇవ్వడం.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

