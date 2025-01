ETV Bharat / health

నల్లద్రాక్షతో గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్​కు చెక్- కానీ వారు మాత్రం ఎక్కువగా తినకూడదట - BLACK GRAPES BENEFITS FOR HEALTH

Black Grapes Benefits for Health: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పండ్లు తినాలని డాక్టర్లు సూచిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా నల్లద్రాక్ష తినడం వల్ల మన శరీరానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుందని అంటున్నారు. దీని వల్ల క్యాన్సర్​, గుండె జబ్బులు లాంటి సమస్యల ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందులో రెస్వరట్రాల్, ఫ్లేవనాయిడ్స్, ఆంథోసయనిన్స్‌ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని నెమ్మదింప చేస్తాయని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నల్ల ద్రాక్షతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గుండె సమస్యలు: ఇందులో సమృద్ధిగా ఉండే విటమిన్‌ సి రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలంగా తయారు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్‌ రక్త ప్రసరణను మెరుగు పరిచి హృదయ వ్యాధుల ముప్పును తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా నల్ల, ఎర్ర ద్రాక్ష తొక్కలో ఉండే రెస్వరట్రాల్‌ వల్లనే గుండెకు మేలు చేసే లక్షణాలు వస్తాయని పరిశోధకుల భావిస్తున్నారు. 2018లో Journal of Nutritionలో ప్రచురితమైన "Consumption of Black Grape Extract Reduces Inflammation and Improves Cardiovascular Health in Healthy Adults" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

అల్జీమర్స్‌ నివారణ: అల్జీమర్స్‌ వ్యాధి పురోగతిని తగ్గించడంలో రెస్వరట్రాల్‌ దోహదం చేస్తుందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. ఇంకా జ్ఞాపకశక్తిని, మెదడు పని తీరును మెరుగు పరుస్తుందని వివరిస్తున్నాయి.

చర్మం: ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు.. ఫ్రీరాడికల్స్‌తో పోరాడి వృద్ధాప్య లక్షణాలను తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయ పడతాయని చెబుతున్నారు.

క్యాన్సర్‌ తగ్గించే అవకాశాలు: ఇందులో పుష్కలంగా ఉండే రెస్వరట్రాల్‌ క్యాన్సర్‌ పెరుగుదలను తగ్గించినట్లు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. 50 ఏళ్ల పైబడిన వారు రెండు వారాలు రోజూ ద్రాక్షను తినడం వల్ల వారిలో పెద్దపేగు కేన్సర్‌ ప్రమాద సూచికలు తగ్గినట్లు పరిశోధనల్లో గుర్తించారు.

మలబద్ధకం, ఊబకాయంపై పోరు: రెస్వరట్రాల్, ప్టీరోస్టిల్బెన్‌ ఒబెసిటీని నియంత్రించడంలో సహాయ పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ద్రాక్షలోని ఫైబర్‌ జీర్ణ క్రియను మెరుగుపరిచి.. మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుందని చెబుతున్నారు.