బట్టతల వచ్చాక బాధపడే కంటే - ముందు నుంచే ఈ టిప్స్ పాటించండి - మీ జుట్టు అస్సలు ఊడదు! - How To Prevent Premature Baldness

How To Prevent Premature Baldness in Mens : నేటి యువతను బట్టతల సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. దీని కారణంగా ఎంతో మంది మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిపుణులు కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు. బట్టతల వచ్చాక బాధపడే కంటే.. అది రాక ముందే జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం మంచిదంటున్నారు. జుట్టు రాలడం, బట్టతల(Baldness) వంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే.. జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడంతో పాటు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఒత్తిడి : ఇది ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపడమే కాకుండా.. జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి టెలోజెన్ ఎఫ్లువియం అనే పరిస్థితిని ప్రేరేపిస్తుంది. దీని కారణంగా జుట్టు అధికంగా రాలుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, అలాకాకుండా ఉండాలంటే ఒత్తిడిని కంట్రోల్​లో ఉంచుకునేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఇందుకోసం యోగా, ధ్యానం చేయడం వంటివి అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు.

2009లో 'Archives of Dermatology' అనే జర్నల్​లో ప్రచురితమైన ఒక నివేదిక ప్రకారం.. ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురైన పురుషులకు.. తక్కువ ఒత్తిడికి గురైన పురుషుల కంటే బట్టతల రావడం 2.6 రెట్లు ఎక్కువ అని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ బ్రెండా ఫిషర్ పాల్గొన్నారు. ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురయ్యే వారిలో జుట్టు రాలే సమస్య అధికంగా ఉండి బట్టతల వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

జీవనశైలిలో మార్పులు : బట్టతలకు రావడానికి జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పులు కూడా ప్రధాన కారణమని చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే.. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోకుండా ఉండాలంటే సరైన ఆహారం తీసుకోవడం, రెగ్యులర్​గా వ్యాయామం చేయడం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని నిర్వహించడం ద్వారా బట్టతల రావడాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.