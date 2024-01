వాటర్ బాటిల్స్ క్లీన్​​ చేయడం కష్టంగా ఉందా? ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే చాలా ఈజీ!

How To Clean Water Bottles from Inside: మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజూ తగినంత వాటర్ తాగడం ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఎక్కడికి వెళ్లినా వెంట వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా జిమ్, ఆఫీస్, దూరప్రయాణాలకు వెళ్లినప్పుడు వాటర్ బాటిల్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. వీటిని యూజ్ చేయడం వరకు ఓకే కానీ, చాలా మంది వాటర్ బాటిల్స్ క్లీనింగ్ విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహారిస్తుంటారు. ఇక కొందరు డైలీ వాటర్ బాటిల్స్(Water Bottles) శుభ్రం చేసినా ఏదో పైపైన కడుగుతుంటారు. ఇంకొందరైతే బాటిల్స్ మూతలు చిన్నగా ఉండడంతో వాటి బయట మాత్రమే క్లీన్ చేస్తుంటారు. లోపల మురికి అలాగే ఉండిపోతుంది. ఫలితంగా బాటిల్స్ లోపల బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెంది వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరూ వాటర్ బాటిల్ క్లీనింగ్​ విషయంలో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇకపై అలాకాకుండా ఈ టిప్స్​తో ఈజీగా వాటర్​ బాటిల్ లోపల కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఎక్కువగా శ్రమించాల్సిన పనీ లేదు. ఇంతకీ ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

