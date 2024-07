ETV Bharat / health

అలర్ట్ : మీకు బెడ్​ కాఫీ తాగే అలవాటు ఉందా? - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా! - Best Time to Drink Coffee

Best Time for Coffee ( ETV Bharat )

What is the Best Time to Drink Coffee: కాఫీ.. ఇది ఓ మూడ్ సెట్టర్. ఇది ఓ స్ట్రెస్ బస్టర్. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే.. ఒత్తిడికి చెక్ పెట్టి, ఉత్సాహాన్ని రెట్టించే ఓ టానిక్. ఒకప్పుడు కాఫీ అంటే ఉదయం, సాయంత్రం మాత్రమే తాగేవారు. కానీ నేటి జనరేషన్​లో ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు కాఫీ తాగేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది కాఫీతోనే తమ డే స్టార్ట్​ చేస్తారు. అయితే చాలా మందికి అది ఏ టైంలో తీసుకోవటం బెస్ట్ అన్నది మాత్రం తెలియదు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

ఆ టైమ్ డేంజర్​: మార్నింగ్​ లేవగానే ఫస్ట్ కాఫీ తాగటం మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఉదయం లేవగానే మన శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని.. ఈ సమయంలో కాఫీ తాగితే అది కార్టిసాల్ ప్రొడక్షన్ పై ప్రభావం చూపుతుందని అంటున్నారు. కార్టిసాల్​తోనే మనం హుషారుగా ఉండి, ఎనర్జిటిక్​గా ఉండగలం. ఒకవేళ మీరు ఉదయమే కాఫీతో డే స్టార్ట్ చేశారంటే కార్టిసాల్ తక్కువ ఉత్పత్తి అయి.. రోజంతా ఎక్కువ కాఫీ తాగాలనే ఫీలింగ్​లో ఉంటారని.. లేదంటే హుషారు తగ్గి, బద్ధకంగా, నిద్ర తూగుతున్నట్టు ఉంటారని అంటున్నారు.

కాబట్టి.. శారీరక, మానసిక పనితీరు మెరుగ్గా ఉండాలంటే నిద్ర లేచిన తర్వాత కనీసం 90 నిమిషాల పాటు కాఫీ తాగకుండా ఉంటే మంచిదని అంటున్నారు. వీలైతే నిద్ర లేచిన రెండు గంటల పాటు కాఫీ తాగకపోతే మరీ మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే నిద్ర లేచిన 2 గంటల తర్వాత కాఫీ తాగడం వల్ల అందులోని కెఫిన్ కారణంగా శారీరక, మానసిక చురుకునం సంతరించుకుంటుంది. అంతే కాకుండా మధ్యాహ్నం వరకు చురుకుగా ఉండేందుకు తోడ్పడుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే.. మరికొంత మంది నిపుణులు వ్యాయామానికి ముందు కాఫీ తీసుకుంటే వర్కవుట్ మరింత బలంగా చేసే అవకాశం ఏర్పడుతుందని అంటున్నారు.

2013లో "జర్నల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఫిజియాలజీ"లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం.. ఉదయం నిద్ర లేచిన 90 నిమిషాల తర్వాత కాఫీ తాగిన వారు మెరుగైన శారీరక పనితీరు, మానసిక పనితీరు, తక్కువ అలసట వంటివి అనుభవించారని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో చికాగోలోని ఇల్లినాయిస్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంటిగ్రేటివ్ ఫిజియాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ డేవిడ్ స్పెన్సర్ పాల్గొన్నారు.