ETV Bharat / health

మీ ఒంట్లో సరిపడా రక్తం లేదని బాధపడుతున్నారా? - ఒక్కసారి దీనిని తింటే బ్లడ్​ ఇట్టే పెరిగిపోతుంది! - Best Food to Increase Hemoglobin

Best Food to Increase Hemoglobin ( ETV Bharat )

Best Food to Increase Hemoglobin as per Ayurveda: శరీరంలో హెమోగ్లోబిన్ శాతం తగినంత ఉంటేనే ఆరోగ్యంగా ఉండగలం. లేదంటే రక్తహీనత సమస్య తలెత్తుతుంది. దీనినే వైద్యపరిభాషలో అనీమియా అంటారు. చిన్నపిల్లలు, గర్భిణుల్లో ఈ సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే మహిళల్లో ప్రతి నెలా పీరియడ్స్​ సమయంలో బ్లీడింగ్‌ రూపంలో ఎక్కువ మొత్తంలో రక్తం బయటికి వెళ్లిపోతుంది. ఇదీ రక్తహీనతకు దారితీస్తుంది. అయితే శరీరంలో రక్తాన్ని పెంచుకోవడానికి మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదని.. ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఈ ఔషధాన్ని రెడీ చేసుకుంటే చాలంటున్నారు. ఈ ఔషధం సహజ సిద్ధంగానే బ్లడ్​ పెరిగేలా చేస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు డాక్టర గాయత్రీ దేవి అంటున్నారు. మరి ఆ ఔషధం ఏంటి? దానిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

ఔషధ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఉసిరి రసం లేదా ఉసిరి కషాయం - 1 లీటర్​

పిప్పళ్ల పొడి - 125 గ్రాములు

తేనె - 120 ml

పంచదార లేదా పటిక - 125 గ్రాములు

మట్టి కుండ - 1

తయారీ విధానం:

ముందుగా ఉసిరి రసం తీసుకోవాలి. ఉసిరికాయలు తాజావి దొరికితే వాటి నుంచి రసం చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఉసిరి కషాయాన్ని ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ మీద గిన్నె పెట్టి అందులో 1 కేజీ ఎండిన ఉసిరికాయ ముక్కలను వేసి నాలుగు లీటర్ల నీరు పోసి మంటను సిమ్​లో పెట్టి లీటర్​ నీరు అయ్యేవరకు మరిగించుకోవాలి. అలా మరిగిన దాన్ని వడకట్టి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.

ఇప్పుడు పిప్పళ్ల పొడి రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి పిప్పళ్లు వేసి వేయించుకుని చల్లారిన మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్న పొడిని 125 గ్రాములు తీసుకోవాలి.

ఇప్పుడు కుండ తీసుకుని అందులో ఉసిరి రసం లేదా కషాయాన్ని పోసుకోవాలి.

ఆ తర్వాత అందులోకి పిప్పళ్లు చూర్ణం వేసి కలుపుకోవాలి.

ఆ తర్వాత పంచదార లేదా పటిక బెల్లం వేసుకుని కలుపుకోవాలి.

అనంతరం తేనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.

ఇప్పుడు ఆ కుండపై ఓ వస్త్రం కప్పి దాన్ని తాడుతో కట్టుకుని సీల్​ చేసుకోవాలి.

ఇలా చేసుకున్న కుండను 15 రోజుల పాటు కదపకుండా పక్కకు పెట్టుకోవాలి. అంతే ఔషధం రెడీ అయిపోతుంది.

మన శరీరంలో ఐరన్​ లోపం ఉంటే - ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో మీకు తెలుసా?