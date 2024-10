ETV Bharat / health

పీరియడ్స్​ రెగ్యులర్​గా రావడం లేదా? - ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఈ ఫుడ్​ తీసుకుంటే మంచిదట!

Best Food for Regular Periods as per Ayurveda: పీరియడ్స్ అనేవి మహిళలు ప్రతినెలా ఎదుర్కొనే ఓ సమస్య. కొద్దిమందిలో నెలసరి సక్రమంగా వస్తే.. మరికొద్దిమంది మాత్రం ఇర్రెగ్యులర్​ పీరియడ్స్​, బ్లీడింగ్ సరిగా కాకపోవడం వంటి సమస్యలను ఫేస్ చేస్తుంటారు. దీని కారణంగా శరీరంలో అంతర్గతంగా పలు ఆరోగ్య సమస్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి. అంతేకాదు.. పీరియడ్స్(Periods) టైమ్​కు రాకపోవడం మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. మరి మీరూ ఇలాంటి సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? అయితే, నేచురల్​గా ఈ ప్రాబ్లమ్​ను తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు ఆయుర్వేదిక్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గాయత్రీ దేవీ. అందుకోసం ఈ పథ్యాహారాన్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

నువ్వులు

జీలకర్ర

మెంతులు

ఉప్పు

కారం

ఇంగువ

తయారీ విధానం: