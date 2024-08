ETV Bharat / health

డయాబెటిస్ బాధితులు 'సోయా దోశ' తినండి - దెబ్బకే షుగర్ కంట్రోల్! - ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి! - Best Breakfast Recipe For Diabetics

By ETV Bharat Telangana Team

Best Breakfast Recipe For Diabetics ( ETV Bharat )

How To Make Soya Dosa Recipe At Home : మారిన జీవనశైలి కారణంగా ఈరోజుల్లో చాలా మంది వయసుతో సంబంధం లేకుండా డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్నారు. దీంతో షుగర్ బాధితులుకఠినమైన ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ నోటిని కట్టేసుకుంటుంటారు. ఏ ఆహారం తిందామన్నా ఎక్కడ షుగర్ లెవల్స్ పెరుగుతాయో అనే భయంతో వెనకాడుతుంటారు. అలాంటి వారికి ఎంతో మేలు చేసే ఒక స్పెషల్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని పట్టుకొచ్చాం. అదే.. సోయా దోశ(Soya Dosa).

ఈ దోశ తయారీ కోసం ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఈ దోశ రెసిపీలో షుగర్ లెవల్స్ పెంచే ఆహార పదార్థాలు లేవు! కాబట్టి డయాబెటిస్(Diabetes) ఉన్నవారు సోయా దోశను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తినవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, సోయా దోశ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :