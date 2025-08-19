Beauty Parlor Stroke Syndrome Symptoms and Prevention: అందంగా కనిపించేందుకు బ్యూటీపార్లర్లకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి కొత్త సమస్యలను వెంటబెట్టుకుని ఆసుపత్రుల పాలవుతోన్న వారి సంఖ్య ఇప్పుడు పెరుగుతోంది. తలతిరగడం, మోకాళ్లు పట్టేయడం, స్పృహ కోల్పోవడం నుంచి పక్షవాతం, 'బ్యూటీ పార్లర్ స్ట్రోక్ సిండ్రోమ్'(BPSS) వరకు అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బ్యూటీ పార్లర్ స్ట్రోక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సహా ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
బ్యూటీ పార్లర్ స్ట్రోక్ సిండ్రోమ్ అంటే : మెదడు రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి లేదా గాయం వల్ల వచ్చే స్ట్రోక్ ఇది. ముఖ్యంగా మన మెడను వెనక్కు వంచి బేసిన్పై ఉంచినప్పుడు మెడ దగ్గరున్న వెర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ అనే రక్తనాళం నొక్కుకుపోతుంది. కొన్నిసార్లు వెర్టిబ్రల్ ఆర్టరీల గోడల్లో చీలిక వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తప్రసరణలో అంతరాయం ఏర్పడి, కొన్నిసార్లు స్ట్రోక్కు దారితీస్తుంది. బీపీఎస్ఎస్ చాలా అరుదుగా సంభవించినప్పటికీ వస్తే మాత్రం తీవ్రంగా ఉంటుంది. బ్యూటీ పార్లర్ స్ట్రోక్ సిండ్రోమ్ (BPSS) అనేది మెడ భ్రమణం సమయంలో వెన్నుపూస ధమని యాంత్రిక అవరోధం లేదా హైపర్ఎక్స్టెన్షన్ తర్వాత వెర్టెబ్రోబాసిలార్ ఇన్సఫిసియెన్సీ (VBI)) ద్వారా వర్గీకరించబడిన అరుదైన పరిస్థితి అని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
లక్షణాలు :
- తీవ్ర తలనొప్పి
- తల తిరగడం
- మాట్లాడడంలో ఇబ్బంది
- చూపు కనిపించకపోవడం లేదా ఒకరు ఇద్దరుగా కనిపించడం
- పరెస్థెసియాస్- సగం శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావడం
- పక్షవాతం, స్పృహ కోల్పోవడం
- శ్వాసకోశ సమస్య
- మెడ ప్రాంతంలో వాపు
92 శాతం మందికి తలనొప్పి లక్షణంతోనే సిండ్రోమ్ మొదలవుతుంది. 'అథెరోస్ల్కెరోసిస్' అంటే రక్తనాళాల్లో కొవ్వు, ఇతర వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడం వంటి జబ్బు ఉన్నవారికి బ్యూటీ పార్లర్ స్ట్రోక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. పొగతాగేవారు, రక్తపోటు, మధుమేహం, ఒబెసిటీ, లిపిడ్ స్థాయిలు ఎక్కువున్నవారు, ఎప్పుడూ కూర్చుని పనిచేసేవారు, వివిధ రకాల హృదయ సంబంధిత రుగ్మతలున్నవారు, కరోనరి ఆర్టరీ డిసీజ్, హైపర్ కాగులబుల్ స్టేట్స్ వంటి సమస్యలున్న వారికి ఈ సిండ్రోమ్తో రిస్క్ ఎక్కువ_డాక్టర్ జి. ఎవాంజిలిన్ బ్లెస్సీ, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, జీజీహెచ్, విజయవాడ
జాగ్రత్తలు :
- హెయిర్ వాష్ చేస్తున్నప్పుడు మెడకు సరైన సపోర్టు ఇవ్వాలి
- మెడను ఎక్కువగా వెనక్కి వంచొద్దు.
- అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే వెంటనే ఆపేయమని చెప్పాలి.
- బ్యూటీ ప్రొఫెషనల్స్కు ఈ స్ట్రోక్పై అవగాహన ఉందా? లేదా? అనేది తెలుసుకోవాలి.
- ఒత్తిడి లేకుండా ఉండేందుకు మెడకింద ఓ మెత్తని వస్త్రం పెట్టుకోవడం మంచిది.
చికిత్స :
- బ్రెయిన్ సీటీ/ ఎంఆర్ఐ చేయడం ద్వారా గుర్తిస్తారు. ఒక్కోసారి ఖరారు చేసుకునేందుకు ఎంఆర్ యాంజియోగ్రఫీ చేస్తుంటారు.
- వెర్టిబ్రల్ ఆర్టరీల స్థితిని డాప్లర్ పరీక్ష ద్వారా కూడా గుర్తిస్తారు.
- మెదడుకు రక్త సరఫరా తగ్గడం లేదా ఇస్కీమియా వల్ల కలిగే ఇతర స్ట్రోక్ల మాదిరిగానే బ్యూటీ పార్లర్ స్ట్రోక్ సిండ్రోమ్కీ చికిత్స చేస్తారు. ఒక్కొసారి ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
