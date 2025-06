ETV Bharat / health

పిల్లలు వయస్సుకు తగ్గ బరువు, ఎత్తు ఎంత ఉండాలో తెలుసా? - WHO ఏం చెప్తోందంటే! - BABY WEIGHT AND LENGTH CHART

Updated : June 13, 2025 at 5:03 PM IST

Published : June 13, 2025 at 4:54 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Baby Weight and Length Chart for Girls : కూర్చోవడం, పాకడం, నడవడం లేదా మాట్లాడటం లక్షణాలు వచ్చాయంటే పిల్లలు ఎదుగుతున్నట్టే లెక్క! అయితే, పిల్లల పెరుగుదల ఎలా ఉంటుంది అనే విషయమై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) కొన్ని ప్రమాణాలు వెల్లడించింది. పుట్టిన పిల్లలు తక్కువ బరువు, తక్కువ పొడవు ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే పరిస్థితులు, నవజాత శిశువుల బరువు, ఎత్తు (పొడవు) వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బాలికల బరువు, పొడవు చార్ట్‌లు శిశువుల పెరుగుదలను పర్యవేక్షించడానికి ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చార్ట్‌లు శిశువు ఆరోగ్య స్థితిని అంచనా వేయడానికి డాక్టర్లకు సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ చార్టులలోని సంఖ్యలు కేవలం ఒక సాధారణ ప్రమాణమని, ఇది శిశువు బరువు, పొడవు సగటు కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వివరించారు. అలాగే, కొద్ది మంది శిశువుల పెరుగుదల వేగంగా ఉంటుందని, అంటే పెరుగుదల ఎల్లప్పుడూ క్రమంగా, ఊహించదగిన ప్రక్రియ కాదని పేర్కొన్నారు.

శిశువులు వయస్సుకు తగ్గ బరువు (Getty image)

నవజాత బాలికల బరువు : భారతదేశంలో నవజాత శిశువు సగటు బరువు 2.8 కిలోలు అని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. సాధారణంగా 2.5 కిలోల నుంచి 4.5 కిలోల మధ్య ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పుట్టినప్పుడు 2.5 కిలోల కంటే తక్కువ బరువు ఉన్న శిశువులను అండర్ వెయిట్​గా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా పుట్టిన తర్వాత మొదటి కొన్ని రోజుల్లో లేదా మొదటి వారంలో కూడా శిశువు బరువు తగ్గడాన్ని గమనించవచ్చు. దీని వల్ల ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు వివరించారు. చాలా మంది శిశువులు 4 నెలల వయస్సు వచ్చే సరికి బరువు రెట్టింపు అవుతారు. ఏడాది వయస్సు వచ్చే సరికి బరువు మూడు రెట్ల దాకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.